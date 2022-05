Accueil Culture Livres & BD Un défi à la transgression par l’âge Annie Ernaux met en lumière une relation ancienne avec un homme, 30 ans plus jeune. ©Belgaimage Monique Verdussen

Elle est celle qui dit ce qui ne se dit pas. Qui met en mots ce qui dérange et que l'on a plutôt tendance à masquer. Qui pointe sa lumière sur les aveuglements, mesquineries, ignorances d'où surgissent les incompréhensions et les barrières au sein d'une société. Et elle y va - provoquant d'autant plus de malaise - à travers elle-même et l'expérience qu'elle en a vécue au corps et à l'âme. Cela ne lui vaut pas que des éloges. Ses détracteurs la jugent scandaleuse, impudique, narcissique. Et, sans doute, est-elle un peu tout cela, Annie Ernaux, mais avec la volonté d'être...