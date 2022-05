Accueil Culture Livres & BD Avec "U4", Renders et Lapière continuent à partager leur passion des récits-puzzles Le duo de scénaristes conclut la série U4, une série post-apocalyptique enlevée pour ados. Yannis et Koridwen sont deux des quatre ados dont les chemins fusionnent dans le 5e et dernier tome d’“U4” et qui pourraient, peut-être, inverser le cours de l’histoire. Olivier le Bussy





Qui ne serait pas prêt à croire à l'impossible, s'il permet d'échapper à l'enfer ? Le virus U4 a décimé 90 % de la population mondiale, n'épargnant que les adolescents, pour une raison encore inconnue. L'armée a pris le contrôle de ce monde post-apocalyptique, qu'elle tente d'encadrer, par la force. Stéphane, Jules, Yannis et Koridwen ne se connaissent pas et n'ont en commun que leur brio au jeu vidéo en ligne Warriors of Time. Ils ont chacun reçu le message envoyé au début de l'effondrement par Khronos,...