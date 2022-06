Un irrépressible besoin de liberté

En 1917, près de vingt ans après ses forfaits, William Moreland est de retour dans les États du nord, à la frontière du Montana. Voleur habile et rusé surnommé le Coureur des crêtes, sorte de célébrité locale pour cette raison, l'homme ne se remet pas de la mort de son épouse, Mary Boulton - à laquelle Gil Adamson avait consacré un autre roman, La veuve (Bourgois, 2009). Moreland va pourtant reprendre du service dans le but de récolter un maximum d'argent, seul moyen selon lui de mettre son fils Jack à l'abri et de lui "procurer une...

