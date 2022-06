Vibrante célébration de la nage

Élue à l'Académie française le 28 janvier 2021, au fauteuil de Jean d'Ormesson, Chantal Thomas est une admirable romancière historique (Les Adieux à la Reine, Le Testament d'Olympe, L'Échange des princesses) et une essayiste à qui l'on doit de pénétrants ouvrages sur le marquis de Sade, sur Casanova et sur Marie-Antoinette. Également dramaturge et scénariste, elle obtint en 2014 le prix Prince-Pierre-de-Monaco pour l'ensemble de son œuvre, ainsi que le Grand...

