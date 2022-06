La prochaine Foire du livre se tiendra finalement à Tour & Taxis

L'équipe de la Foire du livre de Bruxelles l'a annoncé hier à ses exposants: la prochaine Foire se tiendra finalement à Tour & Taxis. Le site, qui avait signifié vouloir redéployer ses activités, accueillera donc bel et bien l'édition 2023. La configuration sera toutefois un peu différente puisque la manifestation investira cette fois les halls 1 et 2, la Gare maritime ainsi que la Maison de la Poste. Et pour tenir compte des changements du calendrier des congés scolaires, la Foire du livre se déroulera du 29 mars au 2 avril 2023, soit plus tardivement que d'habitude. Après deux annulations dues à la crise sanitaire, Marie Noble, la commissaire générale, se réjouit particulièrement de ces retrouvailles dans un espace qui a fait ses preuves.