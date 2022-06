Alcool et maternité, cocktail explosif

Sonya avait été admise à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. C'était une comédienne prometteuse, son rôle de Nina dans La mouette de Tchekov avait été considéré par la presse comme un "triomphe absolu". Et puis Sonya avait sombré. Lorsque s'ouvre Tout ce qui brûle, la jeune femme est la proie d'un alcoolisme profond. Dans la banlieue de Dublin où elle s'est installée avec son fils Tommy et leur chien Herbie,...

