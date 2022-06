Accueil Culture Livres & BD Et si la famille était l’ultime recours Les réunions de retrouvailles où les sourires taisent l’essentiel qui fait mal et désespère. Monique Verdussen ©Shutterstock

Fantasque et excentrique, elle est la grand-mère. Tout et, surtout, tous tournent autour d'elle. Elle est le pivot de l'histoire. Elle se fait appeler Paprika par ses quatre petits-enfants avec qui elle aime chanter et danser. "On va se raconter la vie", leur annonce-t-elle en guise d'accueil à l'occasion de la réunion de toute la famille qu'elle reçoit...