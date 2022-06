Christiane Jatahy, Lionne d'or à Venise

La metteuse en scène et réalisatrice brésilienne montrait au public de la Biennale de Venisesa très forte pièce Le Présent qui déborde, coproduction du Théâtre national, à la veille de recevoir dimanche le Lion d'or des mains de Stefano Ricci et Gianni Forte, les directeurs artistiques du secteur Théâtre.

Incluant sa vaste équipe à cet hommage, et saluant avec insistance et émotion les populations de son pays persécutées par un régime dangereusement autoritaire, Christiane Jatahy a souligné une fois de plus sa foi en un art mêlant l'intime au politique, un art à l'écoute de tous les corps. Singulièrement à la lumière de la récente actualité du grand voisin américain. "Nous sommes des femmes, a-t-elle déclaré. Nos corps ne nous appartiennent toujours pas."

Sa nouvelle création, Après le silence, sera au TN, à Bruxelles, la saison prochaine. Nous y reviendrons.