Que lire cet été? Découvrez notre sélection de livres coups de cœur

Le Festin

Margaret Kennedy, traduit de l’anglais par Denise Van Moppès, Quai Voltaire, 480 pp., 24 €, numérique 17 €

Paru en 1950, voici un roman comme seule l’Angleterre peut nous en offrir : aussi allègre que mordant, aussi espiègle que savoureux. L’issue nous est dévoilée dès le bref prologue, ce qui va donner du piquant à la suite : le manoir de Pendizack, transformé en pension de famille après la guerre, a disparu sous l’éboulement de la falaise qui le surplombait. Nous sommes au cœur des Cornouailles, en 1947. Certains pensionnaires ont perdu la vie lors du drame, mais pas tous. L’auteure nous offre ensuite de vivre la semaine précédant la tragédie, et de faire connaissance avec un petit monde singulier. Mariage dans l’impasse, divergences d’ambition, accommodements raisonnables, éclosion, libération… Sont surtout mis en évidence, avec un naturel confondant, les différences entre des pensionnaires joyeusement excentriques, le tout s’entrechoquant en créant pas mal d’étincelles.

Grand Hôtel Europa

Ilja Leonard Pfeijffer, traduit du néerlandais par Françoise Antoine, Presses de la Cité, 528 pp., 23 €, numérique 16 €

Dans ce roman insolite et fascinant, Ilja Leonard Pfeijffer, ex-professeur de grec ancien à l'Université de Leide, entrelace la fin d'une histoire d'amour entre le narrateur et une historienne d'art italienne et la fin d'une Europe en passe de devenir "la villégiature du reste du monde". Avec ce paradoxe : sans le tourisme de masse, la Grèce et l'Italie régresseraient dans le tiers-monde, alors même que ce tourisme massacre une ville comme Venise. Un vaste roman qui parcourt notre culture et nous confronte à notre présent, à travers l'histoire d'un amour qui s'achève comme s'achève la prédominance de l'Europe dans le monde, et à travers des personnages que seul un "Grand Hôtel" permet de réunir. Bref, un roman fort documenté, imaginatif et assaisonné d'un humour à la Oscar Wilde.

Au nord du Nord

Peter Geye, traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Maillet, Rivages, 461 pp., 23 €

La quarantaine, Greta est à la croisée des chemins. Mariée depuis vingt ans à Frans, elle sait que le moment est venu pour elle de changer de cap. C'est la raison pour laquelle elle s'éloigne un temps de Gunflint (Minnesota), où elle rénove avec fougue la vieille fish house, une bâtisse chargée d'histoire et de secrets que lui a léguée son père, pour rejoindre à Oslo Frans, à qui elle a décidé d'enfin parler. En chemin, elle fait une halte inopinée à Hammersfest, petit port d'où sont originaires les siens. Se plaçant dans leurs pas, elle ignore qu'elle va bénéficier d'auspices cléments et faire une rencontre qui va bouleverser le cours de son existence. Elle y gagnera l'amour mais aussi l'histoire incroyable de son arrière-arrière-arrière-grand-père. Dans ce roman qui captive de bout en bout, Peter Geye poursuit l'histoire de la famille Eide entamée avec L'Homme de l'hiver. Avec, en toile de fond, un décor au diapason des aspirations de ses personnages : l'immensité du monde.

Le Mage du Kremlin

Giuliano da Empoli, Gallimard, 288 pp., 20 €, numérique 15 €

Les bons romans politiques sont rares car la plupart manquent de l’infra-rouge qui permet la détection de ce qui n’est pas visible à l’œil nu. Ce roman en est un parce qu’il est axé, non sur Vladimir Poutine, mais sur l’homme qui le mit en scène pendant quinze ans. Et qu’il projette de ce fait sur lui un éclairage latéral qui lui confère un relief d’autant plus saisissant. Le “mage du Kremlin”, Vadim Baronov, est un personnage calqué sur Ladislav Sourkov, un homme cultivé, producteur de télé-réalité que Boris Berezovsky chargea de coordonner l’action du parti “Russie unie” qui mena Vladimir Poutine au pouvoir. Et qui resta son metteur en scène par la suite. Se dégage du roman l’idée que Poutine est arrivé au pouvoir au moment où les Russes éprouvaient comme une nostalgie de l’ordre, du sens de la communauté, de l’appartenance à un vieux et grand pays. Bref, un livre qui éclaire de façon originale et percutante la figure du maître du Kremlin et son action.

Connemara

Nicolas Mathieu, Actes Sud, 400 pp., 22 €, numérique 17 €

À Nancy, Hélène et Christophe se retrouvent vingt-cinq ans après leurs années de lycée. Leurs univers ont changé. Il a perdu son aura de champion. Elle a coché toutes les cases de la réussite. Ils n’ont ni les mêmes goûts, ni les mêmes codes, ni les mêmes amis. Peuvent-ils s’aimer ? Sur cette trame, Nicolas Mathieu a construit un roman étourdissant de réalisme, d’émotion et de réflexion sur le désir quand il est aux prises avec des valeurs opposées. Comment se rejoindre quand on appartient à des mondes différents ? Circulant dans le temps, le narrateur s’inscrit dans les fractures de nos sociétés phagocytées par le pouvoir des conventions, de l’argent, des habitudes, de la politique et des rêves de chacun.

Les Nuits de la peste

Orhan Pamuk, traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes, Gallimard, 683 pp., 25 €, numérique 18 €

Ce très gros roman nous plonge il y a 120 ans, sur une île imaginaire de la Méditerranée, au moment où l'Empire ottoman, "l'homme malade de l'Europe", vit sa déchéance progressive. Ultra-documenté mais très romanesque, ce texte haletant du Prix Nobel turc décrit une épidémie de peste qui semble anticiper exactement celle du Covid. Il met en lumière les ressorts d'une crise sanitaire telle que nous l'avons vécue : les négationnistes, les fake news, les faux remèdes des charlatans, ceux qui n'y croient pas ou ne veulent pas, avec la quarantaine, perdre leurs habitudes commerciales. Dénis, peurs et rumeurs sont identiques, humains et universels.

Les Gens des collines

Chris Offutt, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anatole Pons-Reumaux, Gallmeister, 240 pp., 22,50 €, numérique 16 €

Dans les collines du Kentucky, il n’est pas rare qu’un différend dégénère en bagarre ou en fusillade. Mais Mick Hardin en a vu d’autres. Ancien parachutiste, il est affecté à la division des enquêtes criminelles de l’armée. En permission, Mick est enrôlé par sa sœur Linda, première femme shérif du comté, qui a besoin de sa fine connaissance du terrain et des mentalités pour élucider le meurtre d’une jeune femme. Mick, qui traverse une période difficile, saura-t-il tirer son épingle du jeu ? Une enquête rythmée, pourtant moins haletante que l’atmosphère des lieux n’est vénéneuse et oppressante. Avec un même résultat : ces pages sont impossibles à lâcher.

Une ascension

Stefan Hertmans, traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin, Gallimard, 474 pp., 23 €, numérique 17 €

Dans un roman fascinant, Stefan Hertmans raconte la vie d’un collaborateur flamand qui devint SS et dressa des listes pour les nazis. Une plongée dans l’Histoire et ses fantômes actuels, comme dans les ressorts complexes de l’âme humaine. Pour ce livre, il a mené une longue enquête, se rendant sur les lieux. Ce n’est qu’après avoir vécu vingt ans dans une maison à Gand, de 1979 à 1999, qu’Hertmans se rendit compte que celle-ci avait été, durant la guerre et ensuite, la maison de la famille de Willem Verhulst. Un livre très fort et passionnant sur la banalité du mal comme la théorisait Hannah Arendt. Comment un homme frustré est devenu un père aimant et, en même temps, un salaud portant fièrement l’uniforme SS.

Les Femmes du North End

Katherena Vermette, traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Fournier, Albin Michel, 432 pp. 22,90 €, numérique 15 €

C’est un premier roman qui se distingue par sa rare capacité à saisir le trouble des émotions dans ses multiples composantes. En plongeant avec autant de finesse dans le cœur des femmes qui composent la galaxie d’une famille autochtone d’un quartier défavorisé et délabré de Winnipeg, au Canada, l’auteure nous offre un texte qui, malgré les questions d’envergure qu’il soulève, n’est jamais dans la démonstration. L’attention se focalise sur neuf femmes puissantes et bouleversantes dans la simplicité de leur quête : être à leur place. Malgré la douleur qui les touche tour à tour, la constance de la sécurité du lien les unit.

Regardez-nous danser

Leïla Slimani, Gallimard, 367 pp., 21€, numérique 15 €

En 2020, Leïla Slimani publiait La guerre, la guerre, la guerre, premier tome (il y en aura trois) d'une intense saga familiale,

"Le pays des autres", prenant place dans le Maroc de l'après-guerre. La romancière y mettait librement en scène ses grands-parents, Mathilde l'Alsacienne, et Amine, couple mixte parti s'installer dans une ferme près de Meknès. Dans Regardez-nous danser, Leïla Slimani avance dans le siècle à partir de 1968 et s'intéresse, cette fois, aux enfants de ces derniers ainsi qu'à leurs amis. D'une écriture toujours aussi limpide, la romancière multiplie les protagonistes et les points de vue, rendant parfaitement le bouillonnement du Maroc de l'époque.

Le Carré des indigents

Hugues Pagan, Rivages noir, 444 pp. 20,50 €, numérique 15 €

Dans la marée des polars publiés, une perle littéraire : le roman d'Hugues Pagan, magnifique, crépusculaire, entêtant. On est en 1973, en France, dans une petite ville de province. Les habitants y cherchent de petits bonheurs et ne trouvent souvent que de petits malheurs. Ce sont des gens de peu, oubliés, coincés sous un ciel bas. L'auteur s'intéresse à cette France oubliée, y compris des romanciers. Il est à l'image de son anti-héros, l'inspecteur Schneider, qui "se tenait en bas, là où se trouvent les gens qui vivent et aiment à grand-peine, souffrent, meurent en silence et s'en vont sans laisser la moindre trace". L'écriture nous emporte dans des poèmes charbonneux, d'un romantisme aussi beau que glaçant, à la fois lyrique et intime.

La Promesse

Damon Galgut, traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Hélène Papot, L’Olivier, 302 pp., 23 €, numérique 15 €

De 1986 à 2018, c'est le destin d'une famille blanche, les Swart, qui s'écrit en parallèle de l'histoire tourmentée de l'Afrique du Sud. Au décès de sa mère, Amor se souvient de la promesse faite à Salome, la domestique noire dévouée à leur famille : la maison dans laquelle cette dernière vivait lui serait léguée. Mais les membres de la famille relativisent la valeur de cette promesse. Plus qu'un roman familial tenaillé par une délicate question d'héritage, La Promesse, s'appuyant sur un solide arrière-plan politique, est peut-être avant tout une œuvre sur la violence en Afrique du Sud. Un texte virtuose qui se permet d'alléger çà et là le propos par un ton légèrement décalé. Impressionnant !