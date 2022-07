Littérature jeunesse : notre sélection de 10 livres du bord de mer

Ils se bousculent et s’éclaboussent, les albums pour enfants au parfum de vacances et d’embruns. De page en page et d’âge en âge, l’heure est aux plaisirs de la plage. Notre sélection à l’aube de l’été.

1. La mer

Voici, de saison, les nouveaux Lou et Mouf, petits cartonnés de Jeanne Ashbé, au format tout indiqué pour la valise. Le choix s'avère difficile entre Le voyage, Le zoo, Le jardin ou La mer, quatre thématiques qui inclinent à pointer le bout de son nez dehors. Difficile de ne pas craquer pour La mer, avec ses souvenirs et ses attentes. Les générations se succèdent et les plaisirs restent identiques, du cerf-volant au château de sable, des joies de l'arrosoir à celles des rencontres, multiculturelles, qui se font aisément au bord de l'eau. Une valeur sûre.

©D.R

Jeanne Ashbé, Pastel, 18 pp, 6,80 €. Dès 6 mois.

2. Bonnes vacances Palomino

Palomino a bouclé sa valise tant bien que mal, arrosé ses plantes et mis ses lunettes de soleil sur le nez. Piscine, île au trésor, marée montante et mésaventures sont au programme… Que faire lorsqu’on n’a plus pied et qu’il faut rejoindre la terre ferme ? Lâcher prise, ne pas se laisser effrayer par un gamin déguisé en pirate et, surtout, suivre les yeux fermés sa jument de maman qui ne manque pas d’arguments. Un album joyeux et souriant, à la lisière de la BD, qui respire bon l’été.

©D.R

Michaël Escoffier et Matthieu Maudet, L’école des loisirs, 30 pp, 12,50 €. Dès 2 ans.

3. Mika et la baleine

Mika vit dans un phare, au bord de la mer avec son papa et Roscoff, le morse. Lorsque son père part faire des courses en ville, c’est lui qui devient gardien et il n’hésite pas, pour être à la hauteur de la tâche, à grimper au sommet du phare pour surveiller les bateaux à la longue-vue. Il aperçoit une baleine qui nage en rond… L’enfant et le morse montent à bord d’un canot pour aller voir ce qui se passe et traversent une tempête d’émotions. Un album lumineux, aux dominantes de bleus, qui laisse une belle clarté à l’univers marin.

©D.R

Maud Sene, L’école des loisirs, 26 pp, 13 €. Dès 3 ans.

4. Une si belle journée

La pluie peut faire d’un jour d’été un souvenir radieux. Car il reste possible de danser en écoutant la radio, d’entrer dans une ronde endiablée, de sortir sous la pluie, de s’éclater dans les flaques, d’envoyer valser les parapluies, de filer à la plage, le soleil revenu, et de s’offrir une glace à l’eau dans cet album déluré qui passe du crayonné noir et blanc à la couleur, comme les ciels gris susceptibles d’accueillir un arc-en-ciel, après la pluie. Une belle ode à la liberté.

©D.R

Richard Jackson et Suzy Lee, Kaléidoscope, 38 pp, 13,50 €. Dès 3 ans.

5. L'été dernier

Sans parole, en noir et blanc, en perspectives, L'été dernier aux accents nostalgiques et grandioses, invite le lecteur à quitter la ville pour les vastes forêts et une maison en bois. Rêveries garanties et rencontres probables dans ce livre cinématographique aux images virtuoses. Précision du dessin ou notes d'étrangeté qui donnent une autre dimension à l'action. Jihyun Kim n'oubliera pas son été au bord du lac, les lumières particulières, la brise légère et le sentiment d'avoir été tellement vivante.

©D.R

Jihyun Kim, Seuil jeunesse, 56 pp, 15,90 €. Dès 3 ans.

6. Un tout petit grain de sable

Découvrir l’histoire d’un petit grain de sable qui dévale depuis sa montagne natale jusqu’à la plage. En mer, le vent souffle fort, la pluie fouette la falaise, et les vagues battent le rocher, mais, soudain, une pierre se détache, ricoche, se polit, rapetisse, puis arrive en bord de mer. Son voisin n’aura pas connu le même parcours. Un petit album cartonné qui remonte à l’origine des choses à l’aide d’un graphisme original et édifiant, en palette vive d’orange, violets et bleus, pour saisir la métamorphose.

©D.R

Galia Tapiero et Marion Brand, Kilowatt, 40 pp, 11 €. Dès 3 ans.

7. Maman les petits bateaux

Imprimé sur carton et papier recyclés, avec des encres végétales, réalisé en partenariat avec l’association Bloom qui se bat pour la protection de l’océan, l’album de Pauline Kalioujny n’est pas aussi anodin que la comptine dont il s’inspire. Les vacances et visites de petits ports typiques sont aussi l’occasion de sensibiliser les enfants aux enjeux des techniques de pêche industrielle. Un album qui démarre comme une chanson et s’achève comme un combat à l’aide d’images poétiques, gravées et interpellantes.

©D.R

Pauline Kalioujny, Éditions Thierry Magnier, 36 pp, 14,50 €. Dès 2 ans.

8. Derrière les rochers

Le magnifique album d’Élodie Bouédec, qui utilise le sable comme outil graphique principal, imagine une partie de cache-cache peu ordinaire sur une plage bretonne et bascule dans le fantastique à la manière d’un Alice au pays sous-marin, peuplé d’étranges créatures : Merlu, en habit de cérémonie, ou la reine pieuvre férue de thé aux algues. Les enfants cachés visiteront ensuite un étrange musée et ses déchets customisés pour une prise de conscience de la menace qui plane sur les océans. Il n’est jamais trop tôt.

©D.R

Élodie Bouédec, Seuil jeunesse, 56 pp., 14,90 €.

9. Josette au bout de l'eau

Jojo sait qu’au bout du jour, il y a la nuit, au bout de l’été, l’automne, au bout de son nez, ses lunettes, mais au bout de l’eau, qu’y a-t-il ? Pour en avoir le cœur net, la fillette fantaisiste aux cheveux orange fluo part en mer et croise un immense bateau de croisière, des créatures magnifiques, une fille moitié poisson et de l’eau transformée en glaçons. Depuis qu’elle sait qu’un ours polaire l’attend au bord de l’eau, elle se demande ce qu’il y a au bout du ciel, animée par une soif de savoir tellement enfantine.

©D.R

Alex Cousseau et Csil, A pas de loups, 32 pp, 15,50 €. Dès 4 ans.

10. Le phare

Inhérent aux paysages maritimes, aux images de voyages et aux visions du large, le phare est un personnage à part entière, l’ami des marins qui savent combien la terre approche lorsqu’ils entraperçoivent ses faisceaux et son langage codé. Grand artiste espagnol au talent reconnu, Guridi donne voix à son gardien, toujours énigmatique, dans un album aux noirs et blancs profonds, au grain tactile, décliné comme une lettre à la mer, indomptable et séduisante, redoutable maîtresse qu’il enlace sans cesse puisque tel est leur destin.

©D.R

Guridi, Petit poulpe, 50 pp, 13 €. Dès 5 ans.