Le secret, gage ultime de liberté

Fraîchement mariée à Lee, qu’elle connaît peu, Muriel a quitté le Kansas pour rejoindre San Diego, qui attire nombre de nouveaux habitants galvanisés par les promesses de la Californie. Cinq jours de voyage à travers les Grandes Plaines et les Rocheuses leur ont été nécessaires. Si

Muriel ne sait rien de ce qui l’attend, elle est consciente de ce qu’elle a laissé derrière elle : la maison héritée de sa mère, et la sécurité qu’elle procurait. À San Diego, tout est à construire, au propre comme au figuré. Pendant que Lee travaille à l’usine, elle cumule deux emplois : dans un local de paris hippiques le matin, dans un restaurant le soir. Nous sommes en 1956. À vingt et un ans,

"un âge avancé pour fonder une famille"

, Muriel tient farouchement à son indépendance. Première femme du comté à avoir obtenu un diplôme universitaire et première femme à avoir divorcé, sa mère est décédée à l’âge de trente-six ans. Muriel sait donc que le temps peut être compté, et qu’il vaut donc mieux poser des choix conséquents.

Des conversations nourries des parieurs, la jeune femme tire vite les meilleurs enseignements. En secret, le visage dissimulé, elle se rend bientôt régulièrement aux champs de courses, où ses gains sont bientôt appréciables. Elle met toutefois tout en œuvre pour ne pas attirer l’attention. De son côté, Lee ignore tout de cette activité qui procure à Muriel un inestimable sentiment de liberté.

La fièvre du jeu

Renvoyé naguère de l'armée pour homosexualité (même si les choses n'ont pas été énoncées aussi frontalement), Julius, le frère de Lee, a compris et découvert sur Muriel des éléments que Lee ignore. Julius et Lee ont grandi sans mère aux côtés d'un père taiseux et inapte dans un ranch décati. Longtemps "condamnés aux bêtises et aux émotions volatiles", ils avaient, au retour de l'armée, imaginé leur avenir ensemble. Le mariage de Lee a tout bousculé. Et si Julius est censé rejoindre le jeune couple à San Diego, il s'arrête bientôt à Las Vegas, ferré par la fièvre du jeu. Pour subvenir à ses besoins, il veut un travail honnête, et parvient à se faire embaucher comme surveillant dans une salle de jeu. C'est là qu'il rencontre Henry, et connaît avec lui un sentiment de plénitude inédit. Mais Henry disparaît après un épisode fâcheux. Julius rejoint alors Tijuana, au Mexique, "juste de l'autre côté de la frontière, un autre monde", où il espère retrouver son amant. S'ensuivent des mois d'errance, de questions, d'esquive du danger. Henry n'existe plus pour Julius que la nuit, et ce dernier "craint que le nombre de rêves auquel il a droit soit limité".

©Shay O'Brien

En tissant deux fils narratifs qui à la fois se répondent et se renforcent, Shannon Pufahl nous offre un premier roman tout en retenue, d'une grande délicatesse, qui sonde des territoires singuliers. Et nous nous enfuirons sur des chevaux ardents (On Swift Horses) aborde les thèmes du secret et de la dissimulation en leurs versants intimes et initiatiques, à revers du mensonge qui, lui, soustrait au monde. La chance et la possibilité de son contraire irriguent eux aussi ce texte qui fait du jeu de cartes le lieu de la tricherie, de l'imposture, du pouvoir. Quand les chevaux, omniprésents, représentent une force souvent indomptable mais toujours fascinante.

Un endroit où aller

Pour Muriel comme pour Julius, il importe d'avoir un endroit où aller, qui mettra un terme à leur errance, qu'elle soit réelle ou métaphorique. Un endroit dont le corollaire serait l'appartenance. Mais somme toute, c'est la question de l'amour qui vient secouer des êtres qui n'ont eu en la matière que peu de modèles sur lesquels fonder leur assise. L'amour est dès lors une entité évanescente, fantasmée, qui n'existe peut-être que dans la distance qui sépare les gens. "Elle voulait quelque chose dont elle n'avait jamais entendu parler." Partant, l'amour pourrait n'être constitué que de "gestes impossibles, ignorés, involontaires". Ce qui est à la fois grisant et terrifiant, mais offre à ce territoire méconnu autant que rêvé d'être in fine à portée de mains. Ainsi qu'une première et déterminante étape vers la rédemption.

Shannon Pufahl |Et nous nous enfuirons sur des chevaux ardents| roman | traduit de l'anglais (États-Unis) par Emmanuelle Vial | Albin Michel | 419 pp., 22,90 €, version numérique 15 €

EXTRAIT

"Il se dit que cette peur intense est le premier constituant du désir. Que la terreur, comme la nostalgie, est une porte qu'on ouvre - notre passion demeurera quel que soit le verdict, désastre ou plaisir, et rien ne l'empêchera jamais de ressurgir, intacte, irrépressible. C'est là que réside tout le charme de l'amour et du hasard: ils déjouent toute velléité de rédemption."