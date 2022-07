L'autrice belge Isabelle Wéry nous envoie un "Selfie de Chine"

Chocs d’images et de contrastes, écrits en pyjama et en liberté dans une ville insondable, Shanghai, où se côtoient toutes les excentricités. L'écrivaine confirme son talent et son espace dans le paysage littéraire

Selfie de Chine… Envie de continuer. Un sentiment de second degré, d'humilité, de liberté, une posture d'autrice - en parlant d'elle, on n'oserait écrire auteure - venue confirmer l'interstice choisi par Isabelle Wéry, avec cette écriture qui n'appartient qu'à elle, dans le paysage littéraire belge, français, international et, bien sûr, comme le confirme cette photographie, intercontinental.

Pour rappel, publié en 2013 par Maelström, son roman Marilyn Désossée obtient l'European prize of littérature. Poney Flottant (OnLit éditions) a, lui, été adapté au Théâtre 140 et Rouge Western, son prochain roman, paraîtra au Diable Vauvert en 2023. L'œuvre s'étoffe, lettre à lettre.

Publié aux Midis de la poésie, qui creuse avec sens et intelligence le sillon de verbe différent, Selfie de Chine, qui, en d'autres temps, aurait pu s'appeler Instantanés de Chine, livre les impressions de l'autrice, actrice et metteure en scène partie en résidence d'écriture - initialement pour Rouge Western - à Shanghai entre 2017 et 2019, où se côtoient toutes les excentricités, dont les promenades vespérales du chien en pyjama.

Carnet de route, journal de bord, impressions de l’Empire du milieu, Isabelle Wéry explore ce pays où elle est partie écrire et dont elle s’est laissé imprégner jusque dans l’écriture, qu’elle compare à un art visuel, à des images inattendues que se doit de livrer l’écrivain.e selon le point médian qu’elle manie comme la plume.

Shanghai donc, et cette Chine qui, lorsqu'elle était enfant, incarnait le pays où on n'allait pas, les restaurants où l'on mangeait du chien, Tintin et le Lotus bleu. Et qui, aujourd'hui, "te creuse le corps (...) te rince, te lessive, t'essore".

Premier "selfiiiie" dans l'avion, à la demande de sa voisine au sourire aussi éphémère qu'asiatique, avant l'arrivée impressionnante à l'aéroport de Pékin, la contrainte ou l'écriture en pyjama. Suivront la découverte de la solitude, la chambre au vingt-et-unième étage avec baie vitrée sur le vide, la chasse aux cafards, les rencontres avec Song ou avec les étudiantes et étudiants qui ont lu Marilyn Désossée.

Dialogue intérieur

L'autrice partage avec le lecteur ce massage de l'oreille qui vous laisse KO, la puanteur des fruits écrasés au sol du gingko, les chocs d'images et contrastes des visions, les parcs chinois où il serait magnifique de "crever, mais ouiiiiii, que j'y crève, et en pyjama, parmi les vieux chantant dans des micros dont le son est aussi dégueulasse qu'un orchestre éraillé".

L’écrit s’emballe, se libère, répète les mots et les poèmes incisés dans un flot de pensées nées d’un pays nimbé de mystère. Les consonnes ricochent, les voyelles s’étirent, les hauts de casse s’imposent, l’inclusive se légitimise.

Le processus d’écriture, le dialogue intérieur, le passé ancestral et le visage hypercontemporain d’un pays, d’une ville grouillante, complexe et paradoxale dont Isabelle Wéry nous envoie ce selfie en version kaléidoscopique, protéiforme et protubérante, se rassemblent tous pour dévoiler les différentes facettes qui se découvrent page à page, à notre plaisir, diffus et diffracté.