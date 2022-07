Le regard de Claudio Magris tour à tour ironique, rêveur, apaisé, sur le grand âge

Claudio Magris est un des plus grands représentants de la culture européenne. Peut-être parce qu'il naquit, le 10 avril 1939, à Trieste : ville devenue italienne au lendemain de la Grande Guerre après avoir été le port de l'empire austro-hongrois pendant deux siècles ; ville mêlant Italiens, Slaves et Juifs (dont les deux grands écrivains Italo Svevo et Umberto Saba) ; ville où Stendhal fut consul et où James Joyce commença d'écrire Ulysse. Aucune ville ne pouvait mieux introduire à l'univers multiple - langues, religions, traditions - de l'Europe centrale, la Mitteleuropa.

L’écrivain du Danube

À 18 ans, Claudio partit faire des études de langue et de littérature germaniques à l'université de Turin. Dipômé, il tira de sa thèse un essai, Le mythe de l'Empire dans la littérature autrichienne (1963), dans lequel il analysait le rapport d'écrivains tels Robert Musil, Joseph Roth ou Stefan Zweig à l'univers Habsbourg.

Si cet ouvrage préludait à une prise de conscience nouvelle de l'Europe qui s'étendait de Salzbourg à Cracovie mais qu'un Rideau de fer déchirait depuis 1946, un autre allait établir définitivement l'autorité de l'écrivain : Danube (1986). Ce récit de voyage sur le plus long fleuve d'Europe après la Volga (mais celui-ci coule intégralement en Russie) donnait corps, âme, visage, couleurs à un monde où s'étoilaient Vienne, Budapest, Belgrade, etc. Trois ans plus tard, tombait le Rideau de fer.

Ceci dit, c'est bien la littérature qui est le fil conducteur des nombreux ouvrages de Magris. Elle n'est pas plus importante que la philosophie, la religion ou la politique, expliquait-il récemment, mais si elle n'a pas la capacité de donner une définition théorique de la vérité, elle nous montre ce qu'est la vérité au quotidien : "Pourquoi les grands fondateurs de la religion ont-ils raconté des paraboles ?".

On peut trouver une illustration de ce point de vue dans le recueil de cinq nouvelles que Gallimard a publié récemment. Elles révèlent la relation apaisée, enjouée, ironique, rêveuse qu’il entretient, à 83 ans, avec le grand âge. La vieillesse est pour lui un temps où les souvenirs se décantent - certains s’évaporent, d’autres remontent à la surface. Où l’on entre dans un temps de retrait par rapport à ce que Balzac appelait la comédie humaine ou aux contraintes qu’imposent les ambitions d’une carrière, les responsabilités d’une famille, l’exercice d’un pouvoir.

Une relation nouvelle à la vie

Il en va ainsi du directeur honoraire d’une grosse société qui, l’âge de la retraite venu, a pu conserver son bureau mais s’est vu interdire tout contact avec le personnel. Alors, il loue en secret la loge de concierge d’un immeuble dont il est le propriétaire et s’amuse, incognito, à distribuer le courrier et rendre de petits services, comme autant de pieds-de- nez à sa vie et à ses responsabilités d’avant.

L’ironie discrète de ce récit alterne avec la liberté nouvelle de ne plus devoir feindre, de ne plus devoir déguiser son jugement sur les choses. C’est le cas d’un vieux professeur juif polonais au Conservatore de Trieste. Un de ses anciens élèves, devenu une vedette internationale, lui soumet une partition de sa composition. Le vieil homme l’écoute mais n’y trouve pas l’authenticité douloureuse de la musique qu’il entendit jouer, dans sa jeunesse en Pologne, par un pauvre violoniste juif dans un cabaret misérable…

Bref, Claudio Magris joue avec les diverses facettes du grand âge qui voit le temps tout à la fois se resserrer et offrir d'inattendues libertés, comme celle de se retrouver "intriguée et non plus harcelée par les choses", ou celle de découvrir, comme le directeur jouant au concierge, que "le monde était devenu un chien fou qui ne pouvait plus le mordre mais se mettait à courir et à jouer avec lui".