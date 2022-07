Diplomate manqué, avocat inachevé, comique en herbe : portrait d’un Zelensky aux nombreux visages

Enfant d’une ville industrielle soviétique, diplomate manqué, avocat inachevé, comique en herbe, homme d’affaires talentueux, superstar exubérante… Régis Genté et Stéphane Siohan, journalistes correspondants de longue date en Géorgie et en Ukraine, nous emmènent à la découverte de ce visage aux diverses facettes dans leur nouveau livre "Dans la tête d'un héros".

"Nous nous défendrons. Et vous verrez nos visages. Pas nos dos, mais nos visages." Son téléphone empoigné en mode selfie, Volodymyr Zelensky s'adressait ainsi au peuple russe, dans les petites heures du 24 février. C'était la première des apparitions quotidiennes qui allaient en faire l'icône de la résistance ukrainienne face à l'invasion russe.

Régis Genté et Stéphane Siohan, journalistes correspondants de longue date en Géorgie et en Ukraine, nous emmènent à la découverte de ce visage aux diverses facettes. Enfant d’une ville industrielle soviétique, diplomate manqué, avocat inachevé, comique en herbe, homme d’affaires talentueux, superstar exubérante… Les auteurs ont eu l’occasion de rencontrer Volodymyr Zelensky plusieurs fois, notamment lors de son élection fracassante en 2019.

Ils décrivent les transformations du personnage à travers rencontres, anecdotes et analyses. N’a-t-il pas troqué le pantalon de cuir moulant d’un de ses sketches les plus populaires pour le costume-cravate d’un homme d’État, puis pour le treillis kaki d’un chef de guerre ? Cet "homme de 44 ans a déjà connu plusieurs vies" en s’élevant à la force des bras, de son intuition et de sa formidable maîtrise de la communication. De par son parcours personnel et son attachement grandissant à l’Ukraine indépendante, Volodymyr Zelensky est bien le symbole d’un pays luttant pour sa liberté. Il n’est ici qu’une accroche, un point de départ pour expliquer cette Ukraine qui fascine désormais le monde entier.

Les auteurs en profitent pour décrypter l’histoire, la culture, la guerre, la corruption ou encore l’oligarchie à l’ukrainienne. Les zones d’ombre liées à la personnalité de Volodymyr Zelensky ne sont toutefois pas éclaircies - que ce soit le secret de sa candidature à la présidentielle, ses relations épineuses avec Donald Trump ou avec Joe Biden, ce dernier étant extrêmement investi en Ukraine dès son arrivée au pouvoir, début 2021. On n’entre pas réellement dans la tête du "héros" Volodymyr Zelensky. Mais grâce au travail rigoureux et entraînant des auteurs, on dessine avec précision les contours de ses visages.

Régis Genté et Stéphane Siohan, "Volodymyr Zelensky, dans la tête d’un héros", Robert Laffont, 198 p., 19,90 €.