Rachele dans le labyrinthe des religions

L'un des plus grands écrivains israéliens, Avraham B. Yehoshua, est mort le 14 juin dernier, à l'âge de 85 ans, à Tel-Aviv. Il était l'auteur de Monsieur Mani, La mariée libérée, Le directeur des ressources humaines, des romans mémorables, imprégnés d'humanité, conscients de la complexité des hommes, sur fond de l'histoire récente d'Israël. Grasset publie aujourd'hui la traduction de son avant-dernier livre, publié en Israël en 2020, La fille unique. Un court roman comme un conte philosophique.

Ce n’est pas son meilleur livre car l’histoire semble menée sans vrai fil directeur, mais le texte ne manque pas d’interpeller le lecteur. Yehoshua y interroge de manière allégorique ce qu’est être juif dans la diaspora et les défis d’une cohabitation des croyances.

Milieu aisé

L’histoire du roman est d’apparence limpide. On est à quelques jours du Nouvel An de l’an 2000, juste avant de fêter Noël, à Venise, dans un milieu aisé. Rachele Luzzato a douze ans, elle est belle, intelligente, posant sans cesse des questions.

Elle a grandi dans une famille mixte. Son père, juif non croyant, a refusé qu'elle, comme juive, incarne la Vierge dans la pièce jouée par son école pour fêter Noël. Elle ne comprend pas ce refus car, répète-t-elle, "c'est une représentation pas une messe". Même s'il est non-pratiquant, son père lui fait apprendre l'hébreu pour la préparer à sa bat-mitsvah.

Elle trouve plus d’écho chez son grand-père, grand avocat, qui fut, durant la guerre, curé chrétien de pacotille pour fuir les persécutions anti-juives. Ses autres grands-parents sont chrétiens et sa grand-mère est farouchement athée.

Médecin nazi

On va suivre les pérégrinations de Rachele pendant quelques jours, chez son grand-père, puis dans la vaste maison de sa grand-mère, avec ses domestiques éthiopiens. Rachele allant aussi skier, s’émouvant d’avoir reçu un perroquet, s’en faisant pour un chien, allant découvrir en moto avec son père le village où celui-ci est né une nuit de 1942, accouché par un médecin nazi !

Si on peine quelque peu à suivre un récit en apparence décousu, on comprend que tout est signe pour Yehoshua, y compris la tumeur au cerveau qui se déclare chez le père et que sa fille Rachele appelle joliment "un supplément de cerveau".

Double leçon

Rachele, pendant ces quelques jours, rencontre différentes religions, différentes opinions. Yehoshua en tire une double leçon. D’abord, la difficulté de vivre hors d’Israël, dans une société où les croyances juives se heurtent si souvent à celles des chrétiens. Mais l’écrivain israélien y ajoute une réflexion qui vient compenser cette difficulté : il faudrait peu de choses pour vivre une vraie communauté humaine mixte. On sait d’ailleurs comment Yehoshua s’est toujours battu pour la paix entre Palestiniens et Israéliens.

Un exemple : Rachele demande à son professeur de religion juive si on ne pourrait pas changer la prière qui termine les offices juifs en rejetant durement l’idolâtrie, mais qui met sa famille non-juive mal à l’aise.

Le roman se termine d'ailleurs par ce vœu de Rachele pour Noël et la naissance de Jésus : "Le monde n'a pas besoin d'autres dieux, dit-elle. il y en a déjà trop". Elle souhaite "non pas un dieu, mais un frère tout simplement".

Avraham B. Yehoshua | La fille unique | roman | traduit de l'hébreu par Jean-Luc Allouche | Grasset | 204 pp., 19 €, version numérique 14 €

EXTRAIT

« ‘Le fait que les juifs excellent parfois davantage ne les rend pas plus aimables.’ Que doivent-ils donc faire? ‘Qu’ils s’intéressent vraiment à ceux qui ne sont pas riches et résistent comme eux. Qu’ils les interrogent sur leurs vie, leurs difficultés, leurs malheurs’. »