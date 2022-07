Glander, "se retrouver", décompresser : le repos, c'est quoi, en fait ?

Alain Corbin (1936, Lonlay-l’AbbayeFrance) a révolutionné la manière dont on faisait l’histoire, dans les années 80 et 90. Inventeur d’une histoire à dimension culturelle, il a permis d’entrer dans les intimités de nos ancêtres. Infatigable chercheur, à 86 ans, il a regardé de plus près le sujet du repos. Et ce après deux ans de confinement, et une année post Covid qui nous fait repartir sur les chapeaux de roue, tant il y a à faire. Idéale reflexion en ce début de vacances, où tout le monde rêve de repos, sans trop comprendre si c’est un sentiment ancien, ou nouveau.

Ce que vous a montré votre recherche historique, c’est d’abord le fait que la notion de repos n’échappe pas à l’époque qui l’expérimente.

On croit que le mot a le même sens à travers les siècles, et ce n’est pas le cas. En ce qui concerne le repos, ses définitions, ses tactiques et conceptions ont changé au cours du temps. Et on peut clairement dire qu’il n’y a pas de rapport entre le souhait d’accéder un jour au repos éternel, et le repos permettant de vaincre le burn-out.

Dans la tradition judaïque, quand on se repose lors du Sabbat, c’est pour respecter Dieu. Cette histoire de repos comme une obligation morale et religieuse, c’est un peu oublié de nos jours.

Le repos sabbattique des juifs est fondée sur l’idée que Dieu s’est reposé après la Création. C’est ce que laisse entendre la Genèse, mais ce que refuse la théologie chrétienne, pour qui le dimanche est le premier jour de la semaine. Dans la Bible, le Sabbat est le fondement de l’Alliance, et, pour les Chrétiens, le dimanche, c’est l’ouverture d’un temps de sanctification. Le dimanche alors, il ne faut pas travailler – c’est pour cela que l’on doit s’endimancher. Surtout, il faut consacrer cette journée à la messe, aux vêpres, et faire des lectures religieuses. Dans mon enfance, dans les années 40 dans une petite commune de l’Orne, tout le monde allait à la messe sans exception le dimanche, et le tiers de la population aux vêpres.

Vous dites que, quand on parle de repos, pendant longtemps il est surtout question du "dernier repos". C'est d'ailleurs pour cela qu'on allongeait les morts, même dans les fosses communes, pour que ce soit plus confortable, durant la vie éternelle...

Au XVIe et au XVIIe siècles, le repos n’était pas opposé à la fatigue, comme maintenant, mais à l’agitation. Agitation de la Cour, de la ville. Mais “s’agiter” était d’abord pour les élites. Ce qui fait dire au philosophe Pascal au XVIIe siècle : “Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre”. En fait, le repos rejeté est paradoxalement désiré.

On comprend aussi que le repos n’est pas un temps, mais aussi un état.

Le repos implique un approfondissement du sentiment de soi, cela ne concernant que les fidèles qui étaient très attentifs à leur salut...Mais ce n’était pas l’ensemble de la population. Tout le monde n’est pas concerné par la quiétude. Par contre, chez les artisans les paysans, on savait faire des pauses durant le labeur. S’assoir, “prendre une chope”, rêvasser. Il est important de souligner ces “mini repos”. Le philosophe Alain a beaucoup parlé de ces temps. Ma grand-mère disait toujours : “il faut s’occuper”, mais cela ne voulait pas dire qu’elle se fatiguait.

Quand vous parlez de ce temps du travail de l’agriculteur, chacun fabriquait en quelque sorte son propre temps de pause, et donc de repos. On comprend pourquoi les individus, dès l’industrialisation, et encore maintenant d’ailleurs, n’ont pas le sentiment du repos, car ils ne choisissent pas leur temps de pause. La récréation, la pause d’usine, qu’on sonne et qu’on siffle. Le repos a alors moins de valeur....

La valeur des repos choisis était sans doute plus appréciée que les repos dans les usines, où il y a des sifflets, où le temps de repos est organisé, en plus des repos hebdomadaires. Au XIXe siecle, il y avait encore d’énormes temps de repos, chez les élites notamment. On s’en rend compte quand on lit Balzac. C’est la marche lente du retraité, la vie de celui qui est avocat sans cause, ou celle du propriétaire qui loue sa terre... Il y avait là un temps d’activité modérée, qui permettait de constituer une collection, de se cultiver à la société savante. Ce sont des formes de repos antérieurs à la Révolution industrielle.

Cette forme que vous décrivez est un temps a disparu. Ce n’est plus envisageable de prendre le temps du repos ainsi. Vous faites la différence entre le repos, dit aussi “quiétude”, et le repos dans lequel on se perd ; de nos jours, on dirait “glander”.

Et on aurait dit “Flâner”, au XIXe siècle. Mais il y a une chose dont on n’a pas encore parlé, c’est la retraite. Stopper l’agitation. Et cela a été repris par les moralistes du XVIIIe siècle, en particulier la Rochefoucault, La Bruyère, qui ont attiré l’attention sur la nécessité, quand on a un certain âge, d’arrêter l’agitation pour se replier sur soi, pour se forger un repos.

Vous relevez aussi cette phrase de Montaigne : “Quand on ne trouve pas le repos, en soi-même, il est inutile de le chercher ailleurs”. Le repos est aussi un état psychologique, la gestion de ses sentiments intérieurs...

Ce qui implique un sentiment de soi. Et l’ensemble de la population ne le possédait sans doute pas. Et puis, mais il y a quand même tout ce problème de la relation entre le repos et la nature, qui s’enracine dans l’Antiquité. C’est peut être parce qu’on est si éloigné de la nature, qu’on a oublié le repos. C’est pour cela que je termine avec une citation de l’écrivain Francis Ponge (qui a écrit un essai sur le pré, en 1971, NdlR). Pour dire qu’il faut s’étendre dans le pré. Mais cela ne va pas de soi, le repos, dans la Nature. Jean-Jacques Rousseau est l’initiateur de cela, quand il se met dans le fond de son bateau, sur le lac de Bienne, qu’il se laisse aller à la rêverie, ayant fui l’agitation de Paris. Ce qu’il raconte est prémonitoire à la conception du repos du XXe siècle.

Le repos est un état de solitude, et à la fois, la réclusion peut-elle engendrer le repos ? Dans le cas de l'expérience du confinement que nous avons vécue lors de la pandémie, on ne s'est pas reposé, malgré la "non-agitation".

C’est pour cela que je n’ai pas parlé de la prison, par exemple. Tous les grands reclus qui ont décrit la prison (Napoléon, etc.) ne me semblent pas dans le repos. Tout cela est lié à l’âge et à l’expérience juvénile : quand on a connu les pensionnats toute son enfance, se retrouver en vacances dans une chambre seul, avec un livre, c’était l’expérience du repos. Mais tout le monde n’as pas les mêmes dispositions mentales pour gérer le confinement.

Dans le courant des siècles, le repos s’approche du “délassement”. Et se traduit d’ailleurs dans de nouvelles manières d’être, et de ressentir.

Auparavant, les chaises avaient un dossier vertical qui obligeaient à se tenir droit, mais l’histoire avançant, “les sièges deviennent des réceptacles pour les corps”. Les “commodités”, comme le dit l’historien Georges Vigarello, changent la texture du repos. Selon que vous êtes dans une chaise longue, un rocking-chair ou un hamac, vous ne prenez pas le même type de repos. Et à ce sujet, le XIXe siècle à été fondamental : auparavant, ce n’était pas très drôle d’être assis, dans un fauteuil, ou une chaise, c’était raide. De même que le Sea, Sex and Sun des années 50 – quand on était sur une serviette de bain et le sable – créait une position différente de celle du pré, pour se reposer.

Le repos ne peut pas être une valeur en soi, dans les milieux de labeur, où l’on craint l’oisiveté…

Dans l’ensemble de la société, la fainéantise était très mal vue. La paresse est l’un des péchés capitaux. Je pense qu’il y a eu, dans les milieux populaires, une détestation, une dépréciation de celui qui ne travaille pas assez. Lorsque la civilisation industrielle impose l’usine, avec ses rythmes, ses sifflets, ses risques, Charlin Chaplin s’en moque dans Les Temps Modernes, mais, en fait, il était mal vu de ne pas trop travailler, chez les hommes surtout. Et, malgré tout, les samedi et les dimanches, on cherchait à avoir des moments, on cherchait des distractions en dehors du travail. Et, alors, le repos a la forme de la fête. C’est le “ludique”.

Vous dites autre chose : “la simultanéité du repos renforce son pouvoir, crée de la cohésion sociale”. C’est le principe des grandes vacances pour tout le monde ?

Désormais, les vacances sont occupées, par du surf, du kite surf, cela n’a plus rien à voir avec les années Sea, Sex and Sun. Depuis les années 80, On voit un élargissement de l’éventail des loisirs et des occupations, notamment autour de la plage. À l’encontre du repos ?

Le repos n’est plus si à la mode, Monsieur Corbin ?

Le mot est beaucoup moins employé de nos jours. On dit : " je veux décompresser ", "je veux me retrouver" plus que : "je veux me reposer". J'ai vécu pas mal d'époques dans le domaine du repos, j'ai une certaine distance. Et vous avez raison, le repos n'est plus à la mode, de même que le silence n'est plus à la mode. Quand j'étais jeune, le repos consistait à être dans ma chambre avec un livre, entendre le bruit d'une rivière...

--> “Une histoire du repos”, Alain Corbin, aux éditions Plon, 167 pp., 15 €.

Où se reposer ? Au pré. “Si le pré n’a pas la grandeur des parcours de la transhumance méditerranéenne ou de la savane arborée, l’intelligence d’un poète lui a donné la capacité de signifier bien au-delà de lui-même la possibilité renouvelée des noces entre les mots et les choses. Accueillant au corps, en général, il est le lieu naturel du repos, avant le jardin, avant le tapis, avant le divan”. In La Fabrique du Pré, Francis Ponge.