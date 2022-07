Accueil Culture Livres & BD Deux albums du Routard à feuilleter comme un catalogue d’activités Expériences et micro-aventures ou itinéraires à vélo pour redécouvrir la France en famille. Marie-Anne Georges Journaliste service Culture Calme et quiétude le long de la Voie Verte, entre Mouzon et Givet. ©MAG

C'est en 1973 que paraît le premier guide du Routard. Depuis, la famille n'a cessé de s'agrandir et de se diversifier. A côté du livre souple au format pratique que les baroudeurs aiment glisser dans leur sac, le Routard publie aussi des beaux livres et albums. La France à vélo et Expériences et micro-aventures en France sont les deux dernières recrues – d'une collection qui compte une dizaine de titres. On...