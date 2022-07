Accueil Culture Livres & BD Le XXe siècle serait-il le siècle de la poésie ? Oui, répond Eric Brogniet, au terme de nombreuses études de la postérité de Baudelaire. Jacques Franck Colette Nys-Mazure ©X. Ménard

Comme on entre en religion, Eric Brogniet est entré en poésie. Né le 16 août 1956 à Ciney, il s'engagea très tôt dans diverses activités littéraires en tant que fonctionnaire provincial à Namur : parmi celles-ci, notons la création et la direction de la revue Source à partir de 1987 et la direction de la Maison de la Poésie...