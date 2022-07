Hervé Guibert, la maladie de la mort: "S’il devait sa notoriété à la maladie, ce n’est sans doute pas à elle qu’il doit la postérité"

Le 16 mars 1990, Hervé Guibert est l'invité de Bernard Pivot. L'écrivain français (Saint-Cloud, 1955) vient de sortir son dixième roman, À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Le journaliste français, qui anime sur Antenne 2 l'émission littéraire Apostrophes depuis 1975, sait que le moment est grave. Dans son nouvel ouvrage, Hervé Guibert y révèle non seulement qu'il a le sida, mais aussi que le philosophe Michel Foucault en est mort (en 1984). Quant à ce fameux ami qui ne lui a pas sauvé la vie, il s'agit de Bill, homme d'affaires américain, directeur d'un laboratoire pharmaceutique qui avait fait miroiter à Hervé Guibert l'existence d'un vaccin capable de guérir le sida. On n'en était encore qu'aux protocoles expérimentaux, mais le malade voulait y croire. Hervé Guibert était-il naïf ? À chaque fois que se présentait un remède miracle, l'homme se précipitait. Lors d'un voyage au Mali, il s'était rendu chez un vieux sorcier. Auparavant, il avait fait le déplacement jusqu'au Maroc chez un mystérieux guérisseur tunisien.

Un visage au sida

Si les confessions que distille celui qui est aussi journaliste et photographe sont particulièrement remarquables, c'est parce qu'Hervé Guibert est un des tout premiers, peut-être le premier, à donner un visage (voire des visages) connu à cette maladie. Rappelons que nous sommes en 1990, que les premiers cas de sida ont été détectés en 1981 et que la maladie est encore méconnue et taboue (elle touche en majeure partie les homosexuels) comme le recontextualise si bien Frédéric Andrau dans Hervé Guibert ou les morsures du destin (Séguier, 2014).

Dans les jours qui suivent la diffusion de l'émission télévisée, les ventes du livre d'Hervé Guibert décollent. Elles atteindront les 400 000 exemplaires en 1994. S'il doit à sa maladie son succès littéraire, Frédéric Andrau relève que "ce n'est sans doute pas à elle qu'il doit la postérité".

Dès la fin des années 70, l'écrivain avait secoué la littérature en se mettant à nu, convoquant d'emblée le corps et ce que ce dernier peut offrir : plaisir et douleur, vie et mort dans des textes durs, violents et crus. Il se donne d'emblée "une liberté inconditionnelle dans l'écriture", comme le souligne justement le critique Raymond Bellour dans Hervé Guibert, articles 1980-1995 (Gallimard, 2021). Il parle de lui sans que l'on sache faire la part entre fiction et réalité.

L'on doit à Régine Deforges d'avoir eu le flair de publier en 1977 les premiers textes de Guibert. Un recueil que l'intéressé intitule La mort propagande. La mort a toujours fait partie de son monde, jusqu'à sa fin, puisqu'il décédera le 27 décembre 1991 à 36 ans des suites d'une tentative de suicide à la Digitaline, qu'il avait absorbée la veille de son anniversaire, le 13 décembre.

Quelques mois plus tôt, il avait gravé en images sa déchéance dans l'éprouvant La pudeur et l'impudeur, l'unique film de ce cinéphile qui avait été recalé au concours d'entrée de l'IDHEC (école supérieure de cinéma devenu La Fémis).

Critique d’art au "Monde"

C'est Yvonne Baby, cheffe du service culture au quotidien français Le Monde (1971 à 1985) qui lui met le pied à l'étrier comme critique photo. Celui qui possède un appareil Rollei 35 déclare qu'il ne connaît rien à la photographie. Le pigiste n'a que 21 ans, mais déjà un style particulier et une manière originale d'approcher les sujets. Il offrira aux lecteurs du grand quotidien français des rencontres bien troussées avec des grands noms de la photographie et du cinéma du monde entier.

À Paris, il est proche de Marguerite Duras ou Isabelle Adjani. Mais il e brouille avec la première qui n'aime pas son roman Les chiens, ainsi qu'avec la seconde, parce qu'elle finira par refuser de participer à La liste noire, dont il avait écrit le scénario et qu'il espérait tourner.

Rétrospective de ses photos

Dans le Paris intellectuel des années 80, il fréquente notamment Michel Foucault ; une relation marquée du sceau de la complicité intellectuelle. Peu de temps après la parution de La mort propagande, le professeur au collège de France n'avait pas manqué d'être bouleversé par ce livre.

Une autre femme, Agathe Gaillard, qui ouvrira la première galerie photo à Paris, lui donnera sa chance en exposant ses travaux. L'apothéose de sa reconnaissance en tant que photographe sera posthume. En 2011, la maison européenne de la photographie lui consacre une superbe première rétrospective sobrement intitulée Hervé Guibert, photographe.

Épinglons encore qu'en 1989, Hervé Guibert se marie avec Christine, la compagne de son ami Thierry. Il sait depuis un an qu'il a le sida et ne souhaite pas que sa famille hérite de son œuvre. Ceux qui ont lu Mes parents (Gallimard, 1986) qui marqua ses véritables premiers pas vers l'autofiction, comprendront pourquoi.