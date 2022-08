Amélie Nothomb chante les sœurs

Amélie Nothomb a une sœur aînée, Juliette Nothomb, née trois ans avant elle et dont elle est restée toujours très proche. Elle a souvent expliqué à quel point ce lien est "inséparable". Les sœurs s'appellent plusieurs fois par jour et passent leurs vacances ensemble.

Amélie Nothomb avait cet exemple d'amour en tête en écrivant son nouveau roman Le livre des sœurs, même si l'histoire imaginée par la romancière n'a rien à voir avec la leur. Elle est à l'image d'autres romans d'Amélie Nothomb, imaginaire jusqu'à être loufoque et invraisemblable, mais l'amour qui unit les sœurs Tristane et Laetitia dans le roman garde son intérêt et s'inspire sûrement de celui des sœurs Nothomb.

Dans la fiction, elles sont les filles de Florent et Nora, si amoureux l’un de l’autre qu’il n’y a plus de place pour accueillir et aimer leur fille Tristane, mise au monde par pure convenance sociale. La petite "désaimée" est laissée à son sort mais, intelligente, elle comprend tout, toute seule, développant des capacités inouïes de lecture et de parole qui impressionnent à l’école. Les parents lui donnent une sœur Laetitia comme on donnerait un jouet pour l’occuper continuant, eux, à délaisser leurs enfants pour se cloîtrer dans un amour narcissique.

"Elle est terne"

Les sœurs vont donc se débrouiller seules, cherchant appui l'une sur l'autre. Elles vont jusqu'à créer un groupe de hard rock appelé Les Pneus (!) qui fait la première partie de Metallica à Bercy et rêve de se produire à Torhout-Werchter.

Tristane connaît le pouvoir des mots et écrit des lettres d'amour à sa sœur : "L'unique passion que Tristane approfondissait en solitaire, c'est la littérature. Elle découvrait des univers qui lui inspiraient des émotions plus fortes encore que la musique." Elle quitte sa sœur pour poursuivre des études de lettres à la Sorbonne tandis que Laetitia poursuit son chemin de rockeuse.

Mais Tristane, délaissée par ses parents, consolée par l'amour de Laetitia, louangée par tous, entend aussi dire "qu'elle est terne". Un mot qui la ronge et a le triste pouvoir de lui rappeler qu'elle ne fut pas aimée de ses parents alors que Laetitia le fut d'elle.

On peut imaginer des liens sous-jacents entre cette histoire foutraque, légère et tragique (la perte de Cosette) et des sentiments vécus par Amélie Nothomb.

Le roman se déroule dans les années 80, celles de l'adolescence de la romancière et on découvre dans le livre qu'elle fut passionnée de rock. Même si on peut tout dire aujourd'hui d'Amélie Nothomb sauf qu'elle est "terne", peut-être a-t-elle ressenti, enfant, comme Tristane, l'étrangeté des mots et une troublante différence entre elle et les autres.

Mais soulignons à nouveau que ce n’est qu’une fiction et malheureusement trop ébauchée, sans que les situations soient creusées par la romancière.

Après les beaux Soif et Premier Sang (prix Renaudot), Amélie Nothomb revient à une fantaisie débridée qui, malgré un thème intéressant, ne parvient pas à nous intéresser vraiment. Un conte qui démarre bien et puis se perd dans le farfelu.

★ Amélie Nothomb | Le livre des sœurs | Roman | Albin Michel, 194 pp., 18,90 €, version numérique 13 €

Feuilletez le livre en ligne

EXTRAIT

"Tristane avait reçu à la naissance le titre de seconde. C’est autant une place qu’un rôle. Seconde, elle l’avait été dans le cœur de son père et de sa mère, qui vivaient leur idylle d’une manière anormalement exclusive. Seconde, elle l’avait été même par rapport à Laetitia. D’avoir reçu dès son arrivée la charge d’amour dont elle avait été privée, la petite sœur était devenue prépondérante."