Marie Noble quitte sa fonction de commissaire de la Foire du livre de Bruxelles

A son arrivée comme commissaire de la Foire du livre le 1er février 2020, en remplacement de Grégory Laurent, qui avait quitté cette fonction après 5 ans pour raisons personnelles, Marie Noble avait fait forte impression. On la sentait à l'aise avec le domaine des livres. De fait, elle venait du département littérature, théâtre et danse à Bozar dont elle assurait la direction. Marie Noble, 47 ans, qui vient de remettre sa démission, sera restée 2 ans et demi à la Foire du Livre. La pandémie aura-t-elle eu raison de son enthousiasme ? "Non je ne pense pas que la pandémie ait eu raison de quoi que ce soit et il n'y a rien qui coince." C'est qu'à côté de son poste de commissaire, qu'elle occupait à 4/5 temps, Marie Noble présidait aussi une asbl, "Station", un réseau d'une vingtaine de personnes. Elle souhaite recentrer ses activités sur cette asbl qu'elle considère avoir quelque peu délaissée. Un travail qui fait appel à de la créativité, avec des partenaires qui l'intéressent, les artistes. Marie Noble fait part de son envie d'être proche d'eux. "On accompagne, on développe, on crée différents de types de projets citoyens, culturels et artistiques. On a monté le festival Picture, qui a connu trois éditions, autour de l'illustration." "Quelque chose qui donne un sens particulier à mon travail"souligne-t-elle. En juin, à l'issue du CA de la Foire du livre, Marie Noble s'est sentie soulagée que les nouvelles qui en sortaient étaient bonnes. « L'asbl se maintenait, la Foire avait tenu le coup alors que d'autres grands événements autour du livre ont périclité. Je suis contente d'avoir pu sécuriser l'avenir. On a présenté aux éditeurs une édition 2023 qui se tiendra à la gare maritime et deux autres lieux d'exposition de Tour et Taxis »

Tanguy Roosen, président du Conseil d'administration de la Foire de livre de Bruxelles, tout en saluant le travail de Marie Noble, est attristé par son départ. « On est conscient de tout le travail qu'elle a abattu durant deux ans et demi avec toute son équipe pour traverser les crises sanitaires à répétition. Sans elle, on n'est pas sûr du tout que la Foire du Livre existerait encore. N'ayant pas pu obtenir de soutiens du privé, on a pu, grâce à elle, avoir le soutien des pouvoirs publics. Ceci étant, on comprend sa volonté de vouloir mener des projets culturels au sein de son asbl. Si cela se fait, nous continuerons à collaborer avec elle, mais, autrement, puisqu'à travers des événements avec sa nouvelle structure." Un séparation qui se fait de manière "apaisée", veut souligner Tanguy Roozen. "On la comprend, on l'entend. Notre volonté est de poursuivre l'organisation de la prochaine Foire de 2023". Marie Noble restera en poste jusqu'en octobre 2022. Dans l'intervalle, un appel à candidature sera posté sur les différentes plateformes d'emploi, sur les sites internet. Avis aux candidats et candidates.