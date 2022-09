L’école buissonnière est bien finie

Le doute n'est plus permis. Les albums jeunesse l'annoncent haut et clair depuis plusieurs jours, à l'image de Ella Charbon : C'est la rentrée !. On y aperçoit d'emblée une joyeuse bande d'amis, poussin myope, tortue intrépide ou éléphant joyeux, qui dévalent la pente dans un premier élan de joie. Mais très vite, on réalisera que le mouton a encore sommeil et regrette la sieste des vacances, que le poussin, qui a mis son plus beau nœud papillon, repense au gros câlin de sa...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous