Des livres audio pour enfants chez Talents hauts

Entre Tout haut et Talents hauts, il n'y a qu'un pas. Voilà pourquoi à l'heure de la grande mode des podcasts et du retour à l'écoute, la collection "Des livres tout haut" a rejoint le catalogue de la maison d'édition jeunesse. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute, elle comporte une douzaine de titres (soit deux heures d'écoute) allant de Princesse Grilda veut un crapaud de Monsieur Dupont à Chouchou de Sophie Carquain et Zelda Zonk en passant par la série des J'aime pas de Stéphanie Richard et Gwenaëlle Doumont. L'ensemble, dont le nombre devrait s'étendre d'ici peu, est doublé par des comédiennes.

Avec ses 25 nouveautés par an, la maison, créée en 2005 est connue pour encourager une littérature jeunesse allant à contre courant des idées reçues. Quitte à rendre la vie des princes charmants un peu plus compliquée...

Accordant une grande importance à la langue et au pouvoir des mots, cette maison d'édition réfléchit grandement avant d'utiliser, par exemple, le féminin ou le masculin. On lui doit entre autres un remarquable "Animales".

Talents hauts décrypte les inégalités hommes-femmes et cherche à faire découvrir, selon la directrice Laurence Faron, "les nouveaux talents, les talents consacrés et même les talents d'oubliés".