Pas facile d'être fille d'agents secrets...

Tout en lenteur et respiration, le roman graphique Passeport de Sophia Glock entremêle aisément la naïveté et une certaine maturité pour laisser au lecteur tout loisir d'entrer à pas feutrés dans l'autobiographie romancée d'une jeune fille dont les secrets collent à la semelle et qui n'a jamais "vécu assez longtemps quelque part pour (s)'en réclamer".

Plus elle écrit, plus Sophia Glock sent l’intime s’inviter, voire exploser, dans ses bulles. Dès lors, elle a finalement décidé de laisser la vérité reprendre le pouvoir et de raconter sa vie, ou les souvenirs qu’elle en a, sans craindre de déplaire, sans risquer non plus de mettre ses proches en péril. Le plus difficile aura été d’obtenir le blanc-seing du comité de lecture de la CIA.

Suite à l’un de ses nombreux déménagements, la jeune Sophia sort une mappemonde, objet mythique et symbolique, associé à son parcours et réceptacle de ses interrogations. Au sol, entre quelques caisses stylisées, on apercevra aussi la maquette d’un avion, un billet d’embarquement et, bien entendu, son passeport. Tant d’objets qui lui sont familiers.

Élégant, soigné et neutralisé grâce à la bichromie, le livre objet édité chez Casterman a fière allure et incite d’emblée à une lecture plus approfondie, à la découverte de ce récit inscrit dans une temporalité que permet la forme de plus en plus prônée du roman graphique.

Une certaine ligne claire participe à la sobriété et à la clarté de l'histoire. Les dessins de la jeune Sophia Glock, qui vit à Austin, au Texas, ont d'ailleurs déjà été publiés dans le New Yorker et sur les sites Buzzfeed et Time Out New York.

En Amérique centrale

©Casterman

Née aux États-Unis, la jeune fille vient d’arriver en Amérique centrale lorsque commence le récit, dans l’une de ces impressionnantes mégalopoles dont cette région du monde a le secret, à mille lieues des étendues sauvages qui se trouvent de l’autre côté de la montagne mangée par les bidonvilles.

Arrivée là parce que ses parents ont été mutés, l’adolescente apprend à répondre aux questions par des questions et à faire diversion si, par malheur, quelqu’un s’intéresse de trop près à sa situation.

Dans sa famille, la discrétion est la règle d’or et la solitude, le quotidien, surtout lorsque la sœur de Sophia part à la fac et qu’il ne reste plus de son absence, que sa présence entre les murs ou derrière les jalousies de la garde-robe.

À l’heure du récit, la vie de Sophia se résume à une collection de chiffres : neuf appartements, sept uniformes, six pays, cinq meilleures amies, quatre promesses de correspondances brisées, des allées, des départs, des approches, des tentatives, des déceptions et beaucoup de retenue, sans jamais en comprendre vraiment la raison puisque la chape du secret plane sur toute la famille.

Et si la plupart des parents américains envoient leurs enfants dans des établissements anglophones fréquentés par l’élite mondiale, Sophia, elle, se retrouve en immersion complète dans un lycée catholique, non mixte et hispanophone alors qu’elle ne parle pas un mot d’espagnol. C’est dire si les premiers jours vont s’avérer difficiles.

Un agent de sécurité passe dans la famille deux fois par jour et la maison est bien gardée. Il règne un véritable climat de mystère qui ajoute à l’étrangeté et au suspense de ce récit bien mené, prenant peu à peu le lecteur par la main pour lui permettre de découvrir et de vivre au plus près le quotidien d’une adolescente qui va aussi vouloir s’émanciper, nouer de nouvelles amitiés, danser et embrasser l’un ou l’autre garçon, au rythme d’un cœur qui commence à palpiter. Autant d’envies qui ne conviennent ni au mode de vie que ses parents lui imposent ni aux mensonges qu’elle doit perpétuer.

Malgré cela, comme dans la vie de toute jeune fille, Sophia va aussi beaucoup se préoccuper de ses nouvelles amitiés, et nouvelles trahisons, de ses premiers émois, des premiers shots de vodka, des événements qu’elle va se garder de dévoiler à son tour et qui ne relèvent plus, cette fois, d’une affaire d’État.

Abordant le thème original des agents secrets, d’une manière radicalement différente de celle à laquelle l’agent 007 nous a habitués, voilà un roman graphique qui explore aussi avec doigté la thématique du mensonge, par omission ou non, par nécessité parfois, qui se glisse dans toutes les strates de cette famille rivée au secret.