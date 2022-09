Un prénom qui proclame la liberté

Il est troublant de lire Tenir sa langue après avoir assisté à la lecture d'extraits par Polina Panassenko elle-même, lors de la dernière édition de l'Intime festival, car c'est encore sa voix qui nous parle alors qu'on plonge dans ce premier roman aussi drôle que profond. Celle qui est aussi comédienne avait alors investi son propre texte et son propre "je" avec une conviction d'autant plus forte qu'elle y dépeint son enfance.

Tout commence par une démarche administrative qui aurait dû être banale. Née à Moscou, Polina est devenue Pauline à son arrivée en France, au lendemain de la chute de l'URSS. Un changement qui pouvait paraître anecdotique, censé l'aider à mieux se fondre dans sa nouvelle vie. Devenue adulte, elle souhaite redevenir officiellement Polina, pour mieux asseoir qui elle est. "Pensez-vous que c'est dans votre intérêt d'avoir un prénom russe dans la société française ?" L'incompréhension bureaucratique qu'on lui oppose nécessitera de livrer bataille avec le recours d'un avocat.

La liberté plutôt que la peur

Polina, c'était d'abord le prénom de sa grand-mère. En réalité, le prénom russe qu'elle avait adopté pour gommer Pessah, le prénom juif qu'on lui avait donné à la naissance. L'Histoire s'incarne parfois douloureusement dans les changements de prénoms : sa famille avait fui les pogroms d'Ukraine et de Lituanie. "Ce que je veux moi, c'est porter le prénom que j'ai reçu à la naissance. Sans le cacher, sans le maquiller, sans le modifier. Sans en avoir peur. Faire en France ce que ma grand-mère n'a pas pu faire en Union Soviétique." Car c'est l'héritage de la liberté et non de la peur qu'elle entend transmettre aux enfants qu'elle aura peut-être un jour.

Avec autant de justesse que de tendresse, Polina Panassenko retrouve en elle les sensations d’émerveillement, de surprise, souvent de décalage, qui ont accompagné ses jeunes années. Le souvenir de l’appartement partagé avec les grands-parents, de la datcha où on continuera de venir l’été, de la délicate préparation des repas de fête malgré le rationnement. Puis l’arrivée à Saint-Etienne, l’entrée à l’école, le français qu’il faut apprendre sans aide, sur le terrain. Il y a ce qu’on dit et ce qu’on tait - dans l’appartement familial et en dehors, en France toute l’année et en Russie l’été. Il faut constamment évoluer entre deux mondes et deux langues, en restant maître de ses mots. Tenir sa langue pour tenir en équilibre.

Chemin parcouru

Allègre et nerveux, ce texte qui prouve une assise et une maîtrise (personnelles autant que langagières) témoigne du chemin parcouru autant que de la construction d'une identité. Auteure et traductrice, Polina Panassenko s'y montre tour à tour rebelle, pudique (quand il s'agit de ses parents et grands-parents, de leurs douleurs mais aussi des siennes), déterminée, drôle. Dans une France où même l'accent est source de discrimination, elle le clame haut et fort : "L'accent est ma langue maternelle".

★ ★ ★ Polina Panassenko | Tenir sa langue | roman | L'Olivier | 186 pp., 18 €, version numérique 13 €

EXTRAIT

"Ma mère aussi veille sur mon russe comme le dernier oeuf du coucou migrateur. Ma langue est son nid. Ma bouche, la cavité qui l'abrite. Plusieurs fois par semaine, ma mère m'amène de nouveaux mots, vérifie l'état de ceux qui sont déjà là, s'assure qu'on n'en perd pas en route. Elle surveille l'équilibre de la population globale. Le flux migratoire: les entrées et sorties des mots russes et français. Gardienne d'un vaste territoire dont les frontières sont en pourparlers. Russe. Français. Russe. Français. Sentinelle de la langue, elle veille au poste-frontière. Pas de mélange."