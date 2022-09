Accueil Culture Livres & BD La maison d’un inébranlable destin Brigitte Giraud convoque les si pour refaire son histoire et interroger l’accident qui a tué son mari. Monique Verdussen ©Pascal Ito

De la maison qui l'avait tant enthousiasmée avant d'être le témoin de sa détresse, Brigitte Giraud fait, au moment où elle la vend, le moteur de son dernier livre. Elle l'avait achetée avec Claude, son mari, et imaginé avec lui les transformations que, selon leurs rêves et leurs économies, ils allaient ensemble y apporter. Ils se découvraient des forces et une imagination inattendues. Mais Claude n'a jamais habité la maison. Il est mort d'un...