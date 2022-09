Le quotidien d'un père et son fils, tous deux aux études, a donné lieu à une BD.

Un père et un fils inscrits dans la même fac? Une situation cocasse racontée en BD

Jérôme, 49 ans, et Maximilien Segguns, 20 ans, sont père et fils. Ensemble, ils ont partagé plus qu'une vie de famille. Les deux hommes se sont en effet inscrits dans la même fac à l'Université Côte d'Azur. Ce qui pourrait être un cauchemar pour certains s'est transformé en une BD humoristique.

"Nos années Fac" racontent avec humour le quotidien des deux hommes. "Je vous le certifie, rien de tout cela n’a été inventé. Tout ce que vous allez lire est garanti authentique", assure le père, qui est l'auteur de la BD.

Ce dernier a décidé de se réorienter après un accident sur un chantier, peut-on lire sur Ouest France. Celui qui avait arrêté ses études sans obtenir son bac s'est lancé le défi, passé 40 ans, de le décrocher. Un pari réussi qui lui a ensuite donné envie de poursuivre ses études. Il a choisi d'aller dans la même fac que son fils afin de décrocher un Master en lettres. Il faut dire qu'il avait déjà écrit quelques livres avant cela. Son fils, lui, a choisi la psychologie. Les deux hommes font donc partie de la même faculté et ont même partagé quelques cours ensemble.

"On a maintenant des amis en commun", expliquent les deux hommes. S'ils ne sont pas tout le temps ensemble, ils ont quand même attiré tous les regards. La plupart des étudiants les connaissent. De quoi alimenter les péripéties que l'on retrouve dans la BD... qui va d'ailleurs bientôt donner lieu à un tome 2.

Sur le compte Instagram de MoPi, qui a illustré la BD, on peut retrouver quelques extraits.