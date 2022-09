Le roman noir de la colonisation

Mathieu Belezi, né en 1953 à Limoges et vivant à Rome, avait déjà publié un triptyque sur les drames terrifiants et occultés de la colonisation française en Algérie. Il croyait en avoir terminé avec le bouleversant roman Un faux pas dans la vie d ' Emma Picard sorti en 2015 et qui racontait comment...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous