Accueil Culture Livres & BD Ukraine et Russie: le constat d’un gouffre qui se creuse Anna Colin Lebedev, chercheuse française "d’origine soviétique", comme elle aime se présenter, s’attache à déconstruire le mythe des "frères" slaves. Sébastien Gobert Chef du service International ©Shutterstock

On ne connaît que trop bien les assertions de Vladimir Poutine définissant les Russes et les Ukrainiens (et les Biélorusses dans le même élan) des composantes "d’un seul peuple". Un discours qui a justifié la guerre contre l’Ukraine depuis 2014 et l’invasion du 24 février. Un propos qui résonne...