Spotify lance son offre de livres audio: 300.000 titres sont déjà disponibles

La société suédoise cotée à New York propose désormais à l'achat quelque 300.000 titres, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué. L'acquisition d'un livre audio se fera par le biais d'une page internet, c'est-à-dire hors de l'application. Cette technique est utilisée par d'autres plateformes - pour souscrire un abonnement à Netflix par exemple - pour leur éviter de payer une commission à l'opérateur du système d'exploitation du smartphone, Apple (iOS) ou Google (Android).

Début juin, Spotify avait présenté le livre audio comme l'un des axes majeurs de son développement. L'an dernier, le groupe a pris le contrôle du spécialiste du livre audio Findaway. Le directeur général, Daniel Ek, avait évoqué la perspective d'une offre de livres audio disponible gratuitement pour les abonnés au service avec publicité, ce dont il n'a pas été fait mention dans le communiqué de mardi, tous les livres disponibles étant payants.

Selon Nir Zicherman, responsable de l'activité, ce lancement aux États-Unis "n'est que la première version des livres audio sur Spotify", a expliqué le dirigeant dans le communiqué. Il servira, entre autres, à préparer la mise en ligne sur d'autres marchés, selon lui.

"Nous avons des partenariats avec des maisons d'édition majeures et des indépendantes, ainsi qu'avec des auteurs, et nous augmenterons notre catalogue à l'avenir", a indiqué Spotify à l'AFP. Tous les titres proposés mardi sur la plateforme sont des références existantes et n'ont pas été directement produits par Spotify.

Avant ce coup d'envoi, la société suédoise avait fait des incursions dans le livre audio et proposait déjà, sur sa plateforme, de nombreux titres disponibles aux abonnés de la formule payante ou gratuite avec publicité. En 2020, il avait ainsi mis en ligne gratuitement une version audio du premier tome de la série littéraire Harry Potter, lue par des célébrités et produite par la plateforme.

Spotify entre en concurrence avec le géant des livres audio Audible, filiale d'Amazon, qui domine le marché actuellement.

Selon le cabinet Grand View Research, le marché mondial des livres audio pourrait être multiplié par sept d'ici à 2030 et atteindre un chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars par an, contre 5 actuellement.