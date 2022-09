Le rêve brisé de la Seconde République

Il est des périodes de l'Histoire que l'on aurait aimé vivre. Celle dans laquelle nous plonge le nouveau roman de Sylvie Le Bihan, Les Sacrifiés, en fait partie. Soit les années 1930-40 et, plus particulièrement, l'avènement de la Seconde République espagnole en 1931 qui chassa la monarchie des Bourbon. Ce régime politique fut proclamé à la suite d'élections municipales le 14 avril. Dans sa foulée, la gauche qui accéda au pouvoir procéda dans le pays à d'importantes réformes d'ordre social et économique par voie législative. Par exemple, les femmes acquirent des droits - de voter, de divorcer, d'avorter. "C'était d'autant plus remarquable que cela prenait place dans un pays très ancré dans le catholicisme", relève l'autrice.

Qui est la personne dont le poète parle ?

L'idée de ce roman est venue à Sylvie Le Bihan (Nice, 1965) alors qu'elle était en train de lire un texte de Federico García Lorca, Chant infini pour Ignacio Sánchez Mejías. Qu'elle se met par ailleurs à réciter devant nous. "C'était il y a 8 ans. J'ai voulu savoir qui était cet Ignacio. On lit des poèmes, on lit des chants funèbres, mais on ne va pas forcément chercher qui est la personne dont l'auteur parle. Là, j'ai vraiment eu envie de la connaître." Celle qui fut initiée à la poésie de García Lorca alors qu'elle avait 15 ans, "grâce à un prof d'espagnol extraordinaire", part donc sur les traces d'Ignacio, "torero totalement atypique", amant d'Encarnación, danseuse de flamenco, elle-même meilleure amie de Federico. "Je perçois dans ce trio amical et amoureux quelque chose de totalement romanesque", sourit Sylvie Le Bihan qui tient à se définir comme romancière et non écrivaine. C'est vrai qu'elle a la plume généreuse, idéale pour soutenir cette fresque historique qui plonge dans le bouillonnement intellectuel et artistique des années 30.

Bouillonnement intellectuel et artistique

Au trio de base, Sylvie Le Bihan adjoint Juan, gitan andalou, cuisinier, qui va servir la famille d’Ignacio avant de suivre ce dernier lorsqu’il rallie seul Madrid. Car Ignacio va abandonner la tauromachie pour devenir mécène de la Génération de 27, mouvement intellectuel et artistique fondé en 1927 - d’où son nom.

Qu'est-ce qui a amené Sylvie Le Bihan à choisir le poète Federico García Lorca, un des écrivains espagnols les plus célèbres après Cervantès, comme héros de son roman ? "Parce qu'il a toujours défendu les opprimés", répond-elle sans hésitation. De Séville à Madrid, puis New York et Paris, Federico, Ignacio, Encarnación et Juan (qu'elles surnomment les sacrifiés parce qu'ils se sont sacrifiés par amour ou par passion) se déplacent dans des villes qui vibrent.

À l'occasion d'un cocktail organisé en l'honneur de García Lorca dans la grande salle de Columbia, la bande des quatre en vient à discourir sur le duende. Sylvie Le Bihan consacre de belles pages à cette notion qui trouve sa source dans la culture populaire hispanique. "Une communion qui unit sur le fil l'extase de la beauté et la possibilité de la mort", écrit-elle page 109. "C'est indéfinissable, assure Sylvie Le Bihan. Goethe a essayé, tout le monde a essayé. C'est quand il se passe quelque chose qui vient des entrailles. Est-ce que cela provient des souvenirs ou de l'inconscient ? C'est presque un orgasme. Cela peut survenir à la lecture d'un poème, à un spectacle,…"

Passion de l’engagement

Plonger dans l'Espagne de cette époque, ou dans l'Espagne tout simplement, c'est aussi se confronter à la corrida, au flamenco, ainsi que, dans ce cas précis, à la guerre d'Espagne et à la Seconde Guerre mondiale. Sylvie Le Bihan raconte aussi les rencontres faites par ses protagonistes avec des personnages renommés de l'époque comme Salvador Dalí, Luis Buñuel, Jean Moulin. "Je ne voulais pas que cela fasse Wikipédia, j'ai pris du temps, j'ai lu beaucoup." Pour preuve, le beau compliment que Sylvie Le Bihan a reçu de la grand-mère d'un libraire à Toulouse, surnommée la guillotine. "C'est une réfugiée espagnole. On m'a rapporté qu'à chaque fois qu'il y a un livre qui sort sur la guerre d'Espagne ou sur les réfugiés espagnols, elle le lit et commente toutes les erreurs. Pour mon livre, il n'y avait rien à dire."

De Federico, le personnage principal à Encarnación, le fil rouge en passant par Ignacio par qui tout arrive et Juan, le témoin, Sylvie Le Bihan raconte la fabrique d’un héros, le prix de la gloire. D’une écriture baroque, débordant de détails. Si on voulait faire un film de ce livre, le réalisateur disposerait de tous les décors, toutes les poses.

★ ★ Sylvie Le Bihan | Les Sacrifiés | Roman | Denoël, 384 pp. Prix 20 €, version numérique 15 €

EXTRAIT

"Quant à Federico, il perdit sa joie contagieuse et devint taciturne, ne sortant plus qu'à de rares occasions, pour la venue de Pablo Neruda à l'université de Madrid par exemple, puisqu'il devait y prononcer une courte allocution. Mais dans l'ensemble il était triste, profondément triste et déçu aussi, comme un lendemain de fête, et d'autant plus triste qu'une violence sourde grondait dans les rues espagnoles. La République se divisait, les courants politiques s'affrontaient, et l'opposition semblait reprendre des forces."

