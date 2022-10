"Faire confiance rend vulnérable"

Wallace a travaillé toute sa vie pour qu'un avenir s'ouvre à lui. Mais alors qu'il approche des portes de la vraie vie, cet étudiant de troisième cycle d'une prestigieuse université du Midwest affronte une tempête intérieure qui va se cristalliser le temps d'un week-end partagé entre amis. Premier roman remarqué de Brandon Taylor, Real Life n'est pas un campus novel comme les autres, en ce qu'il s'intéresse à des presque trentenaires, parmi lesquels Wallace est le seul Noir. Après un démarrage conventionnel et un peu lent, Real Life déploie sa puissance et son originalité : nous mettre en présence d'un personnage complexe, ambivalent. D'un regard sans concession, Brandon Taylor peut d'ailleurs avoir de la sympathie pour Wallace comme prendre ses distances avec lui. Une crise existentielle constitue ainsi le cœur de ce roman, finaliste du Man Booker Prize, que Brandon Taylor a construit comme une conversation avec Virginia Woolf, les clins d'œil et références à la romancière anglaise (notamment à Vers le phare et Mrs Dalloway) parsemant le texte.

©Chloé Vollmer

"Écrire Real Life a été très instinctif", constate Brandon Taylor, que nous avons rencontré lors du récent festival America. "Ce qui m'intéressait, c'était que le monde considère ces post-doctorants comme des adultes, alors qu'eux se considèrent toujours comme des enfants. Quand vous avez toujours été étudiant, vous savez comment vous comporter à l'université, mais vous n'avez pas encore affronté le monde." Parmi ses comparses, Wallace (qui partage avec Brandon Taylor d'être biochimiste) est le seul à pressentir les difficultés qui pourraient survenir. "Il est noir, il est gay, il est issu de la classe moyenne, il a donc vécu d'autres expériences qui lui interdisent l'insouciance. Il subit donc des pressions que ne ressentent pas les autres, il est plus sensible à son environnement. De plus, il sait que rien ne le sauvera ni ne le protègera de ce qu'il doit affronter. Il a beau travailler nuit et jour, quoi qu'il fasse, les autres vont avant tout le juger à partir de sa couleur de peau."

Zones d’ombre

Avec une acuité et une sensibilité saisissantes, Brandon Taylor interroge alors l'amitié, la gentillesse, l'empathie. "Nous avons tous des relations qui sont parfois difficiles, douloureuses. Même avec nos amis proches et notre famille, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la dette, d'une monnaie d'échange, un déséquilibre. J'essaie de montrer que toutes les relations ont des zones d'ombre." Plus encore, écrit Brandon Taylor à propos de Wallace et ses amis, "il restera toujours entre eux un petit espace, un espace où" certains Blancs "prendront racine et lui diront des choses hideuses, haineuses". Wallace craint donc de faire confiance aux autres, notamment lorsque Miller, un étudiant qui ne le laisse pas indifférent, tente de se rapprocher de lui. "Faire confiance rend vulnérable. Or la race, la classe sociale, le genre, toutes ces différences qui marquent l'identité sont autant de risques d'être blessé. C'est ce que ressent Wallace à ce moment de sa vie. Mais beaucoup de gens de couleur, ou mes amis juifs ou trans m'ont dit vivre ces moments où ils sentent qu'on va les trahir à cause de ce qu'ils sont. Parce que je suis un écrivain noir et gay, je pensais surtout aux Américains blancs. Mais en voyageant grâce aux traductions du livre, j'ai compris que ce sentiment de peur, de méfiance, est assez universel."

"Capter quelque chose de la vie"

Ce qui interpelle également dans Real Life, c'est le mur d'incommunicabilité dans lequel s'enferme Wallace. Qui n'ose se confier sur ce qu'il traverse, ce qu'il ressent. "Les gens ne savent pas quoi faire de vos bagages, de la réalité des sentiments des autres", écrit Brandon Taylor, qui explique : "Mon intention était de capter quelque chose de la vie avec ce livre. On le voit avec Wallace : le langage échoue à créer des ponts entre les gens. Dans la vie de tous les jours, nous ne sommes pas toujours compris. La littérature, si elle est vraie, honnête, peut témoigner de cela, créer des ponts". De sa propre expérience de lecteur, Brandon Taylor a aussi appris que les livres peuvent, en témoignant de ce que nous vivons, briser ce cercle vicieux. "La première fois que cela m'est arrivé, c'était avec Le prince des marées de Pat Conroy, où il dépeint une famille où tout est compliqué, violent, qui ressemblait à la mienne. Jusque-là, je pensais que les autres familles étaient heureuses, parfaites. Et il y eut aussi Call Me by Your Name d'André Aciman, où j'ai vu la solitude d'un personnage queer, qui essaie de ressembler à ce qu'on attend de lui sans y parvenir. Elio est timide, introverti, comme je l'étais. Ces livres m'ont montré que je n'étais pas seul, ils m'ont aidé à devenir celui que je pressentais être."

★ ★ ★ Brandon Taylor | Real Life | Roman | traduit de l'anglais (États-Unis) par Héloïse Esquié | La Croisée | 303 pp., 21,90 €, version numérique 15 €

EXTRAIT

"Le plus injuste, se dit Wallace, c'est que quand vous expliquez à des Blancs qu'une réflexion est raciste, ils l'examinent dans tous les sens pour tenter de décider si vous dites vrai. Comme si l'analyse grammaticale pouvait leur apprendre si une phrase est raciste ou pas; ils se fient toujours à leur propre jugement. C'est injuste parce que les Blancs ont un intérêt direct à sous-estimer le racisme, sa quantité, son intensité, sa forme et ses effets. Ils sont les renards dans le poulailler."