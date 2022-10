L’Église va-t-elle renaître ou disparaître?

"S'il ne se passe rien, on peut dire que dans un siècle, il ne restera en Europe plus grand-chose du christianisme. Mais il peut être totalement transformé par des innovations dont nous n'avons pas aujourd'hui la moindre idée." La sentence est du sociologue français Marcel Gauchet. Placée en exergue dans son ouvrage, on peut imaginer que Charles Delhez a rédigé...

