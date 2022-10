Les mille livres de Pierre Nora

Après avoir examiné le volumineux manuscrit que nous lui avions remis, Pierre Nora fit en substance ce commentaire : "Il y a deux façons d'envisager le traitement d'un tel sujet : un livre plus court, qui sera moins cher et pourra toucher un public plus large ; ou un livre plus épais, qui, certes, en découragera certains, mais fournira une somme sur la question." Nora trancha...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous