Et si le prochain Messie était une femme noire

Scholastique Mukasonga, prix Renaudot en 2012 avec Notre-Dame du Nil, Rwandaise qui vit en Normandie, mêle dans son nouveau roman, Sister Deborah, des faits historiques à la puissance de la fiction et du conte.

On est dans les années 30 au Rwanda, alors Ruanda-Urundi, sous administration belge. Une prophétesse et thaumaturge noire américaine est venue en missionnaire et dans ses transes, elle annonce la venue d’un nouveau messie, qui arrivera au Rwanda et sera une femme noire. Elle a d’ailleurs acquis, par un songe dit-elle, la canne magique d’une prophétesse plus ancienne, Nyabikenke, et qui est le signe tangible de son pouvoir. Les fidèles, essentiellement des femmes viennent nombreuses la voir, l’écouter et toucher sa canne.

La transe

Scholastique Mukasonga raconte alors l'histoire de cette femme, féministe avant l'heure, Jeanne d'Arc du Sud, qui promet de donner mille ans de libération aux femmes : "mille ans de bonheur pour les femmes après mille ans de malheur."

Elle revient à ses débuts aux États-Unis dans l’éclosion de ces Églises diverses qui allaient jusqu’à prêcher le retour des Noirs américains dans leur terre d’origine en Afrique. Sister Deborah s’était fait remarquer par ses transes spectaculaires, lors desquelles elle s’exprimait dans des langues inconnues, ce que son mentor, le père Marcus, interprétait comme des voix venues directement de l’Esprit-Saint.

La transe est un phénomène récurrent dans l'histoire des religions. On connaît, du côté de l'Eglise catholique, le cas célèbre des "possédées de Loudun" en 1632, chez les religieuses ursulines avec à leur tête Mère Jeanne des Anges.

Dans le roman de Scholastique Mukasonga, on voit comment les autorités politiques, les chefferies locales, mais aussi les autorités religieuses, (les padre, c'est-à-dire les pères blancs) tentent de contrer ces Églises du réveil évangélique qui se sont multipliées dans les années 30 en Ouganda, au Kenya et au Rwanda.

Pourchassée, opprimée, Sister Deborah se retrouve à Nairobi sous un autre nom, celui de Mama Nganga, la "Witchdoctor" (la doctoresse sorcière). Mais là aussi, elle est en butte aux autorités diverses et finit brûlée vive comme Jeanne d'Arc, comme une sorcière. Sister Deborah était un danger politique, même si elle ne pouvait s'exprimer que par la religion, la politique lui étant alors interdite.

Nouvelle Vierge

Son esprit subsista cependant via une jeune fille malingre, Ikirezi, qu'elle avait jadis guérie en lui imposant les mains. Celle-ci est devenue Miss Jewels et réussit de brillantes études universitaires. C'est elle qui retrouva la trace de Sister Deborah à Nairobi. Sister Deborah avait choisi Ikirezi, comme nouvelle Sainte Vierge, destinée à devenir la mère de ce prochain Messie, qui serait femme et noire. Mais Ikirezi renonça à cette tâche et "accoucha" plutôt d'un livre féministe, annonçant l'émergence des mouvements féministes radicaux.

Scholastique Mukasonga explique que cette histoire aux développements inattendus, repose sur des faits réels comme l’histoire de ce prophète qui annonça en 1927, qu’une femme allait surgir du lac Muhazi, au centre du Rwanda, qui distribuerait une graine miraculeuse et chasserait les blancs.

Sister Deborah est une étrange histoire qu'éclaire le grand talent de conteuse de Mukasonga : sur les luttes anticoloniales, sur les sectes qui prolifèrent, sur les combats féministes et sur l'espérance, toujours, d'un sauveur qui viendrait tirer les femmes rwandaises de leur condition.

★ ★ ★ Scholastique Mukasonga | Sister Deborah | Roman | Gallimard, 146 pp. Prix 16 €, version numérique 12 €

EXTRAIT

“Les esprits du Rwanda avaient accueilli de bon cœur leurs pères américains et avaient même conclu avec eux un pacte de sang. Il était facile de comprendre pourquoi le Jésus noir américain allait plus vite que celui des pères blancs, c’étaient les esprits rwandais qui lui servaient de guide, ouvraient sa route dans le ciel et conduisaient le nuage du Sauveur, juste au-dessus de l’Afrique, juste au-dessus du Rwanda."