La fragilité des convictions

Quand ils sont bien écrits et documentés, les livres qui nous font pénétrer les arcanes du monde judiciaire sont passionnants. Relevons celui de Karine Tuil qui, en début d'année, publiait La décision. Elle mettait en scène une juge d'instruction antiterroriste devant statuer du sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. Voici à présent La petite menteuse de Pascale Robert-Diard, chroniqueuse judiciaire au journal Le Monde, déjà autrice d'ouvrages retraçant des procès célèbres. Cette fois, madame Robert-Diard a choisi la fiction. On lit son roman d'une traite et on se dirait bien qu'elle l'a écrit de cette façon. D'une plume limpide et fluide, la romancière aborde un sujet on ne peut plus banal, même si crucial : celui de la véracité du témoignage. Mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de celui d'une jeune fille, Lisa Charvet, 15 ans au moment des faits, qui accuse un plâtrier, Marco Lange, 32 ans, de l'avoir violée. Condamné à 10 ans de prison, il va en appel.

Belle construction

Son histoire, bien construite, l'écrivaine l'a par ailleurs inscrite dans notre époque. Quinquagénaire, Alice Kéridreux, l'avocate qui va défendre dans le nouveau procès "la petite menteuse", observe avec acuité le bouleversement des relations hommes-femmes depuis l'émergence, en 2017, du mouvement #MeToo. Entre sa mère ("mais qu'est-ce qui leur prend à ces femmes de partir en guerre contre les hommes ?") et la petite amie de son fils "(Eh bien moi, je préfère cette époque, où on croit les filles et les femmes qui dénoncent les viols qu'elles subissent. On ne ment pas sur une affaire aussi grave"), elle nuance : "en trente ans de métier, s'il y a une chose que je sais, une seule, c'est qu'il faut se méfier de ses certitudes".

Quand Lisa Charvet pénètre dans le bureau de l'avocate, elle l'informe d'emblée de sa requête : "Je voudrais être défendue par une femme".

Abuser son monde

La petite menteuse est un récit enlevé. Sans s'attarder mais avec les mots justes (Pascale Robert-Diard se suffit parfois d'une phrase pour cerner le côté théâtral des relations entre les juges), elle raconte "une affaire". Du point de vue de la victime, de l'accusé, des témoins. Remarquable est la façon dont elle déroule la préparation par l'avocate de sa plaidoirie ainsi que les débuts du procès d'assises.

En cinq ans, tant de choses ont changé. Sébastien Faivre, un "ami" de Lisa, appelé à la barre, commentera : "Vous savez, les filles, c'était plus facile qu'aujourd'hui" et aussi "Vous savez, à l'époque, nous les garçons on avait une bite dans la tête…"

Tout en interrogeant la fragilité des convictions - des parents, du corps professoral, des condisciples -, le livre raconte aussi pourquoi et comment une adolescente mal dans sa peau a réussi à abuser son monde.

★ ★ ★ Pascale Robert-Diard | La petite menteuse | Roman | L'Iconoclaste, 217 pp. Prix 20 €, version numérique 15 €

EXTRAIT

“Théry avait déjà dû souligner les numéros de ceux qu’il ne voulait pas voir monter à la tribune, surtout les femmes. On se méfie toujours des femmes jurées dans les affaires de viol, quand on est en défense. L’histoire a beau être remplie d’histoires de jurés que l’on regrette après coup d’avoir choisis ou écartés, à chaque procès, ça recommence. On biffe, on élit, et l’on jouit de cette étincelle de pouvoir.”