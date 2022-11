Au milieu des fanatiques de Mao

Juan Gabriel Vásquez, le grand écrivain colombien de 49 ans, dit avec force que son nouveau et formidable livre, Une rétrospective, est "une œuvre de fiction, mais qui ne contient aucun épisode imaginaire". En racontant la vie bien réelle de Sergio Cabrera, le réalisateur colombien né en 1950, l'auteur réussit une fascinante plongée dans les idéologies des années 60, emmenant son lecteur dans les folies de la révolution culturelle en Chine et de la guérilla colombienne que le cinéaste avait vécues dans sa jeunesse.

Le livre est le fruit de sept ans de rencontres avec Sergio Cabrera et les gens qui lui ont été proches.

Juan Gabriel Vásquez a trouvé une forme forte pour ce récit. Il part d’une rétrospective des films de Sergio Cabrera, à Barcelone en 2016. Celui-ci apprend alors la mort de son père, Fausto Cabrera, acteur célèbre et grande figure de l’extrême gauche colombienne. Le fils décide de ne pas rentrer pour les obsèques et entreprend de raconter sa propre vie à son fils Raúl qui habite en Espagne avec sa mère. Le roman alterne, de chapitre en chapitre, entre ces deux temporalités.

Feu rouge

La moitié du livre, ses meilleures pages, sont consacrées à l’épisode maoïste. Le père - Fausto Cabrera -, militant communiste d’origine espagnole, amène toute sa famille au début des années 1960 en Chine, par admiration pour Mao. Sergio et sa sœur Marianella y croient avec toute la ferveur de leur jeunesse. Ils parlent le mandarin, récitent des textes de Mao, critiquent les étrangers à Pékin.

Le père et la mère rentrent ensuite en Colombie pour y mener la révolution et laissent leurs deux ados seuls en Chine pendant plus d'un an. Ceux-ci logent, sans autres occupants des chambres, dans l'hôtel de l'Amitié au cœur de la capitale chinoise. Sergio Cabrera s'enflamme pour la révolution culturelle, l'idée de "tirer sur l'état-major", de "créer un homme neuf sur une page blanche." Il porte l'uniforme des gardes rouges, participe aux séances d'épuration. Sa sœur est si impliquée qu'on la surnomme, "la bonne sœur de la révolution".

Juan Gabriel Vásquez raconte, vus de l’intérieur, ces mois de folie collective où on décida même de changer les feux de signalisation aux carrefours : le rouge de la Révolution devenait la couleur pour "passer", le vert pour s’arrêter. Sergio et sa sœur intriguent pour pouvoir travailler comme ouvriers et pour se former dans l’armée de libération populaire.

Le père leur avait laissé de longues pages avec ses volontés : il voulait que ses enfants cassent "tout romantisme bourgeois, décadent et dégénératif" et oublient "une éducation extrêmement petite-bourgeoise".

Juan Gabriel Vásquez raconte ces années chinoises de Sergio Cabrera, de 1962 à 1968 et de 1972 à 1975, sans les juger. Les faits parlent d’eux-mêmes et montrent comment l’idéologie formate les individus. Et c’est formidable de suivre la manière dont l’Histoire peut modeler les hommes.

Un autre gros livre, tout aussi formidable, sorti au printemps dernier, raconte également ces années de révolution maoïste, vues cette fois par des Chinois : 1000 ans de joies et de peines ( Buchet-Chastel). L'artiste Ai Weiwei y raconte merveilleusement la vie de son père, le poète, Ai Qing, proche puis victime de Mao et retrace l'histoire de son enfance et de son pays. Un livre qui interroge aussi de manière très réussie le sens même de l'art face à la politique.

Dans la jungle

L’histoire de Sergio Cabrera ne s’arrête pas à la Chine de sa jeunesse. Il passe par le Paris de 1968, bouillonnant déjà des événements de mai et y rencontre Louis Malle. C’est là que naîtra sa vocation de cinéaste.

Le père et la mère de Sergio et Marianella les rapatrient ensuite pour les enrôler dans la guérilla colombienne, dans l’armée populaire de libération (EPL), mouvement maoïste révolutionnaire combattant aux côtés des Farc.

Juan Gabriel Vásquez raconte comment l’idéologie a plongé ces deux jeunes dans l’enfer de la jungle, des maladies et de la paranoïa. Fernando, leur commandant, se révèle un harceleur sexuel et un menteur. Sergio et sa sœur déchantent et perdent leurs dernières illusions révolutionnaires.

L’écrivain avait rencontré Sergio Cabrera pour la première fois quand tous les deux firent campagne en 2016 en faveur de l’accord de paix entre l’État colombien et les Farc, accord alors rejeté par référendum.

Une rétrospective est un grand livre qui traverse le XXe siècle des révolutions. C'est aussi un livre sensible sur l'emprise qu'un père (Fausto) peut exercer sur ses enfants. Quand le jeune Sergio annonce qu'il veut étudier le cinéma à Londres, le père n'a pas de mots assez durs pour condamner ce geste "bourgeois". On comprend que le fils ne soit pas retourné en Colombie pour enterrer son père.

★ ★ ★ ★ Juan Gabriel Vásquez | Une rétrospective | roman | traduit de l'espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon | Le Seuil | 454 pp., 23 €, version numérique 17 €

EXTRAIT

"On est allés en Chine parce que tu l’avais décidé, pas nous ! Le projet de rejoindre l’EPL était le tien pas le nôtre ! Cela a été comme ça toute notre vie. Toute notre vie ! Toute notre vie tu nous as fait croire que c’était nous qui décidions mais ce n’est pas vrai : tu te substituais à nous. Toute ma vie j’ai fait que ce tu voulais et je me suis tu pour te faire plaisir. Maintenant j’ai compris, papa. J’ai compris que rester silencieux n’est pas un trait de caractère, mais une maladie."