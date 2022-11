Les mots pour dire la tragédie qu’est l’autisme

Avec ce livre aussi bouleversant que questionnant, Minh Tran Huy délaisse pour la première fois la fiction pour s’emparer du "je", seul à même de raconter son fils, réduit au silence par un autisme profond. Bouleversant car il clame autant l’amour que la violence et l’indicible tristesse que le lourd handicap d’un enfant impose à ses parents. Questionnant car il souligne sans ambages combien les familles confrontées à l’autisme sont livrées à elles-mêmes dans leur combat, les pouvoirs publics français ne leur proposant que très peu d’aide, qu’elle soit médicale, encadrante ou financière.

Romancière et critique littéraire, Minh Tran Huy (Clamart, 1979) est une professionnelle de l’écriture. Face à un sujet aussi personnel mais, surtout, aussi fondamental, elle a pourtant longtemps cherché la voie qui lui permettrait de donner voix à la tragédie de Paul, son magnifique petit garçon aujourd’hui âgé de neuf ans. Dans son parcours de mère qui a lu tout ce qu’elle a pu pour tenter de trouver des solutions et/ou soulager ses inquiétudes, elle a découvert la trajectoire hors du commun de Temple Grandin, une "miraculée" américaine dont la vie a fait l’objet, en 2010, d’un biopic réalisé par Mick Jackson avec Claire Danes dans le rôle-titre.

Née en 1947 à Boston, Temple Grandin est parvenue non seulement à vivre quasi normalement, mais à tirer profit des conséquences de son autisme pour en faire de singuliers atouts. Ce faisant, elle a non seulement poursuivi un cursus universitaire adapté et fait œuvre de pionnière, devenant une référence mondiale dans son domaine d'étude (le bien-être animal), mais est également devenue une médiatrice essentielle pour témoigner d'un handicap souffrant trop d'incompréhension. "Ses centres d'intérêt, son métier, son expertise, découlent de sa maladie ; elle s'est construite avec autant que malgré elle. Au point que si elle pouvait, d'un claquement de doigts, cesser d'être autiste, elle ne le ferait pas, comme elle l'affirmera lors d'une conférence. Parce qu'elle cesserait d'être elle-même."

Contrepoint

Confrontée à ce destin aussi américain qu'hollywoodien, Minh Tran Huy a compris qu'elle tenait là le contrepoint qui allait lui permettre de se lancer dans l'écriture de l'histoire de son "pauvre petit enfant défectueux". Les chapitres alternent ainsi l'incroyable ascension de Temple et le combat inégal que Minh Tran Huy et Adrien, son mari, mènent contre une maladie ayant à la fois de multiples réalités et des contours mal définis.

"Avoir la charge d'un enfant comme Paul, c'est affronter encore et encore des obstacles administratifs, médicaux et financiers, physiques et psychologiques." Sans guère de répit, ni de relais. Des premières questions surgissant face à des comportements inquiétants aux petites victoires obtenues le plus souvent de haute lutte et, parfois, après certains retours en arrière. Des espoirs aux constats d'échec. Du combat pour s'entourer des meilleurs soignants au désarroi d'être in fine très seuls au quotidien. C'est à un marathon de patience, de ténacité, de volonté que le couple, solide et pourtant malmené par une réalité qui le dépasse, est confronté.

Inébranlable détermination

"Le déni est une racine qu'on attrape alors qu'on a déjà glissé dans le vide." Avec une acuité et une honnêteté qui ébranlent, l'auteure de La princesse et le pêcheur, Voyageur malgré lui et Les Inconsolés entrelace deux mouvements que tout éloigne. Au douloureux néant que représente le fait d'ignorer ce que ressent, ce que pense, ce que comprend son petit Paul, Minh Tran Huy oppose des mots et une langue qui disent son inébranlable détermination à comprendre, à avancer. Directs, obstinés, ils ont une force et un poids tels que dire l'histoire de Paul devient, ici, faire l'histoire de Paul. Cette sensation est saisissante tant elle est palpable. Un courage d'airain chevillé à l'âme, Minh Tran Huy explique avoir "abouti, faute de mieux, à ce livre qu'il ne lira jamais". Si, face à la tragédie qu'est l'autisme, l'art peut sembler de peu de poids, la littérature a offert à Paul une histoire. Écrire est ici un geste immense en ce qu'il ôte une couche de silence, permettant aussi, et ce n'est pas rien, de "donner une forme au chagrin sans nom qui nous a dévastés".

★ ★ ★ Minh Tran Huy | Un enfant sans histoire | roman | Actes Sud | 207 pp., 21,50 €, version numérique 16 €, livre audio (lecture par Marie-Ève Dufresne) 19 €

EXTRAIT

"Toute ma vie tourne autour de Paul. On a beau me répéter qu'il faut que je prenne de moi aussi, je n'entends pas. Le travail, les amis, mes parents, mon couple, sans parler du monde extérieur, guerres, chômage, scandales, catastrophes naturelles, désastres écologiques, politiques, financies, tout s'est dissous, tout a fondu. Ne reste que mon petit garçon au visage d'ange et aux cris inarticulés, ses sourires qui me broient le coeur, ses crises qu'il faut non seulement supporter - alors que Paul semble exploser sur place - mais comprendre et analyser dans l'espoir de les dompter et de desserrer l'étau de l'incommunicabilité qui l'étouffe et le condamne à la solitude."