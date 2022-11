Brigitte Giraud remporte le Goncourt pour "Vivre vite"

Six ans après Leïla Slimani, récompensée en 2016 pour Chanson douce, Brigitte Giraud a été couronnée par le prix Goncourt, devenant la treizième femme (seulement) à figurer au palmarès du plus prestigieux des prix littéraires français. Elle l'emporte pour Vivre vite, paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire, face à Giuliano da Empoli (Le mage du Kremlin, Gallimard), Cloé Korman (Les presques soeurs, Le Seuil) et Markenzy Orcel (Une somme humaine, Rivages).

Jusqu'ici, cette Lyonnaise native d'Algérie avait derrière elle une certaine expérience en littérature, mais peu de notoriété auprès du grand public. Et elle s'en accommodait très bien. La liste est longue des professions qu'elle a exercées, après des études de langues (anglais, allemand, arabe) qui devaient faire d'elle une traductrice: libraire, journaliste, traductrice, écrivaine. En 2014, elle avait été fait officier de l’ordre des Arts et des lettres.

Figée dans la douleur

De la maison qui l'avait tant enthousiasmée avant d'être le témoin de sa détresse, Brigitte Giraud fait, au moment où elle la vend, le moteur de son dernier livre. Elle l'avait achetée avec Claude, son mari, et imaginé avec lui les transformations que, selon leurs rêves et leurs économies, ils allaient ensemble y apporter. Ils se découvraient des forces et une imagination inattendues. Mais Claude n'a jamais habité la maison. Il est mort d'un accident de moto le 22 juin 1999 à la veille d'y emménager avec leur petit garçon. Brigitte en resta sidérée, figée dans une douleur qu'elle a évoquée dans son troisième livre, À présent, paru en 2001. Dans Vivre vite, elle renoue avec les faits. Elle les ausculte minutieusement pour y trouver trace de ce qu'elle aurait pu faire et n'a pas fait, de ce qui aurait pu être et n'a pas été afin que soit changé le cours du destin. Et si…

C’est une question que chacun se pose lorsque survient une épreuve inattendue. Et si j’avais fait… Et si je n’avais pas dit… Le livre qui remue inlassablement la possibilité d’autres éventualités n’en est que plus poignant, touchant à la fois à la vie vécue de la romancière et à une réalité d’interrogations souvent partagées pas ceux qui la lisent. Claude voulait-il vivre vite et mourir jeune ainsi que suggéré par une phrase du livre qu’il lisait alors ? Sans doute pas. Mais c’est ce qui s’est produit. Faisant le point une dernière fois, la narratrice revient sur le passé, observe les signes, les hasards, les interférences, les coïncidences comme si elle pouvait y trouver des motifs d’apaisement aux angoisses qui n’ont cessé de l’obséder et une réponse à la question demeurée irrésolue : comment est arrivé cet accident ?

Ses propres obsessions

Et se succèdent les hypothèses. Et si ma mère n’avait pas prévenu mon frère que la nouvelle maison possédait un garage… Et si le frère n’y avait pas garé sa moto ultra-puissante et ultra-dangereuse que ses concepteurs japonais n’autorisaient chez eux qu’en compétition… Et si Claude, passionné de moto, n’avait pas succombé à la tentation de l’essayer… Et si elle n’avait pas écouté le babillage de son amie plutôt que lui téléphoner de ne pas aller chercher leur fils à l’école où il n’était pas… Avec des si, on refait le monde et on organise sa vie.

Brigitte Giraud rebobine le film des événements violents qui l'ont anéantie, des jours qui ont suivi et des années où elle a peu à peu appris à apprivoiser le temps et la maison où il n'était pas. Où l'oubli n'est pas de mise mais où s'effacent lentement les traits et la voix. Elle intègre le tout dans le contexte social et économique de l'époque, s'attarde à la musique qu'il aimait et sur laquelle elle écrivait pour l'étonner, s'intéresse - un peu trop longuement - aux caractéristiques de la moto… Le tout d'une voix concrète et pudique, sans édulcoration mais sans agressivité. On s'y retrouve avec ses propres obsessions et comme une envie de lui ouvrir les bras et de la rassurer. Contrairement au sentiment qu'elle a de vendre son âme "et peut-être celle de Claude" en abandonnant leur maison, le livre prouve qu'elle les a bel et bien gardées. Leurs âmes.