Les prix Femina couronnent trois femmes

Lundi 7 novembre, le jury (exclusivement féminin, présidé par Josyane Savigneau) du prix Femina a choisi ses lauréats, et en l’occurrence, ce sont des lauréates. Dans la catégorie roman français, c’est Claudie Hunzinger qui, à 82 ans, l’a emporté avec Un chien à ma table, paru chez Grasset. Ce roman était le plus sélectionné des grands prix d’automne. Elle y raconte comment Yes, une jeune chienne,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous