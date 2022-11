Un nazisme français inconscient

En ces temps incertains où les partis extrémistes réémergent à gauche et à droite sur tous les continents, Christophe Bourseiller sort une exhaustive étude sur les nazis français. Dès l’émergence politique d’Hitler et la naissance du parti national-socialiste, le futur Führer et ses séides ont subjugué des milliers de Français jusqu’à l’aveuglement total. Au point de suivre l’armée d’Hitler battant en retraite jusqu’en Allemagne avec l’espoir incroyable de voir le vent tourner, après la reconquête du continent par les Alliés…

Spécialiste du XXe siècle à travers les courants minoritaires qui l’ont traversé, ce directeur de l’Observatoire des extrémismes et des signes émergents à l’Université des Hauts de France a également publié des livres d’actualité "chaude", notamment sur le complotisme.

La Belgique, moins touchée

Il démarre à la naissance du parti nazi en 1920 et montre toutes les formes par lesquelles l'hitlérisme est passé entre les deux guerres. Mutatis mutandis, notre pays a aussi connu de tels phénomènes mais son aspiration récurrente au centrisme a fait que si l'extrémisme a gagné les travées du Parlement, ce ne fut pas de manière aussi globale. Puis Rex et le VNV s'effondrèrent au début de la guerre… Outre-Quiévrain, jusqu'à la déclaration de guerre en 1939, on a aussi vu croître un courant d'opinion pacifiste, humaniste, européiste et germanophile. Mais la personnalité d'Hitler sera bien mal perçue. Nombre de ses supporters le présentaient comme un modéré, un… humaniste et vrai pacifiste. Rien ne les aveuglait, ni Mein Kampf où il présente noir sur blanc son plan de conquête, ni la violence de ses troupes. Plus encore : bien des suiveurs de sa funeste idéologie ne virent en lui qu'un antisémite par tactique qui finirait par calmer ses troupes. Et d'ajouter malgré la volonté revancharde d'outre-Rhin que "l'Allemagne ne voulait pas la guerre…"

Toujours plus radicale

Les partisans d’une grande réconciliation entre les peuples y ajoutaient des arguments philosophiques, religieux ou moraux ! Mais l’extrême droite française suivit le fascisme et le nazisme. Inouï : le Faisceau, la Solidarité française, le Parti franciste, le Parti populaire français et moult groupements haineux créèrent ce fascisme avant d’aduler les dictateurs ! Lorsque la guerre éclata, ils s’égarèrent dans une collaboration toujours plus radicale. Avant l’apocalypse de 1945.

Pierre Laval, Jacques Doriot, Marcel Déat et beaucoup d’autres s’enfermèrent définitivement dans une haine destructrice.

Résultat ? Impossible pour leurs adeptes de revenir à des sentiments démocratiques. Le bilan fut affreux : 350 000 Français finirent devant les tribunaux de l’épuration. 50 000 furent dégradés de leurs droits civiques, 40 000 autres connurent la prison ou les travaux forcés. Et 7 000 furent condamnés à mort…

★ ★★ Christophe Bourseiller | Ils l'appelaient Monsieur Hitler. L'histoire méconnue des nazis français. 1920-1945 | Essai | Éditions Perrin, 391 pp., 23 €, version numérique 16 €