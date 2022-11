Accueil Culture Livres & BD Petites filles sous Vichy Dans "Les Presque Sœurs", Cloé Korman a façonné une histoire mettant en scène ses "petites-cousines". Un récit éprouvant. Marie-Anne Georges Journaliste service Culture Sur cette photo, prise entre 1941 et 1943, des juifs arrivent au camp de transit de Beaune-La Rolande près d’Orléans. Ils seront placés sous la garde de la gendarmerie française avant leur déportation vers les camps de la mort.

Avec son quatrième et nouveau roman, Les Presque Sœurs, la Française Cloé Korman (Paris, 1983) faisait partie de la dernière sélection pour le prix Goncourt 2022. Les Presque Sœurs, c'est l'histoire de six petites filles dans la France de Vichy. Trois d'entre elles, Mireille, 10 ans, Jacqueline, 5 ans, et Henriette, 3 ans portent le même nom que l'écrivaine. Ces trois enfants sont les filles du frère du grand-père de Cloé Korman. Elle les appelle ses "petites-cousines"....