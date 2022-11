Accueil Culture Livres & BD Trois meurtres et leurs autres victimes Marie Laberge sollicite le contrecoup d’une odieuse tuerie sur les proches concernés par les faits. Monique Verdussen ©Shutterstock

À l'origine, un triple meurtre. Faisant irruption dans une boutique de Québec, le fils d'une famille de la ville tue de sang-froid trois clientes et en traumatise une autre. Il est le jumeau d'un frère qui lui est identique. Hors le caractère. L'un est tyrannique. L'autre subit ses exigences, résolu à ne pas lui ressembler et avoir sa personnalité et sa liberté. L'une des victimes est le grand amour de sa vie. Le criminel...