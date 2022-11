Les ouvrages à dévorer autour du Mondial 2022

Jusqu’au 18 décembre, jour de la finale, les fans de football seront scotchés devant leur écran de télévision pour suivre la Coupe du monde. Avec la plupart du temps quatre rencontres programmées quotidiennement, ils n’auront pas vraiment le temps de s’ennuyer. Les plus mordus auront même l’occasion de se plonger dans le Mondial via différents livres publiés pour l’occasion. Passage en revue des dernières sorties centrées sur les Diables rouges, de près ou de loin.

Une solide encyclopédie

Les Éditions Kennes ont publié au début du mois de novembre une véritable encyclopédie de près de 500 pages sur les Diables rouges (La Grande Encyclopédie des Diables rouges). Cet ouvrage revient sur l’histoire de la sélection belge, de ses débuts en 1904 jusqu’aux dernières rencontres en date, en mots et en images. Dominique Paquet, ancien journaliste de la DH-Les Sports+, et Geert Lambaerts y évoquent tous les matchs de la Belgique (avec les techniques) et dressent le portrait de tous les joueurs qui ont porté un jour le maillot des Diables (avec leurs stats). Il s’agit de l’ouvrage de référence sur l’équipe nationale réalisé en collaboration avec la Fédération belge de football. Dont on sait depuis la vidéo-buzz du Roi Philippe en assistant de Robert Martinez qu'il fait désormais partie de ses livres de chevet...

Commandez "La grande encyclopédie des Diables Rouges" ici

Un autre bouquin (Devil Time : le livre officiel des Diables rouges au Qatar) a réalisé des portraits décalés de chaque Diable via l’aide d’agents, coéquipiers ou encore journalistes et membres de la famille.

Commandez "Devil Time" ici

Certains joueurs de Roberto Martinez (De Bruyne, Tielemans, Courtois, Lukaku, Hazard et Witsel) ont même leur propre biographie illustrée réalisée par les journalistes Patrick Stein et David Houdret.

Commandez les portraits des Diables ici

Le sélectionneur de l’équipe, de son côté, est l’acteur principal d’un ouvrage qui revient sur l’histoire personnelle et la personnalité de celui qui est à la tête des Diables depuis 2016 (Roberto Martinez, portrait et confession d’un entraîneur d’exception).

Commandez "Roberto Martínez: portait et confession" ici

Des BD pour petits et grands

Dans un autre genre, plusieurs bandes dessinées sont récemment parues pour les enfants mais aussi les adultes. C’est le cas de la collection Les Foot furieux, best-of du gag en foot, ou encore Les Diables rouges : mieux vaut Qatar que jamais, qui est la BD officielle de l’équipe nationale.

Commandez ici les BD sur la Coupe du monde 2022

Enfin, un dernier bouquin va sûrement faire parler de lui sans pour autant être totalement centré sur l’aspect sportif de la compétition. Qatar, la Coupe de l’immonde ? est un ouvrage co-écrit par le journaliste français Philippe Auclair et Frédéric Waseige, l’ex-footballeur belge devenu consultant. Les deux comparses ont interrogé 40 personnalités (scientifiques, philosophes, journalistes ou joueurs) pour connaître leur avis sur ce monde du football "qui tourne de moins en moins rond".

Commandez "Qatar: La coupe de l’immonde" ici