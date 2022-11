Une vie de corps-à-corps avec l’Arctique

Né à Stockholm dans une famille des plus modestes, Sven entame sa vie adulte en s’acquittant de lourds labeurs : la tannerie un temps, à la suite de son père, puis la filature. Après avoir démissionné sur un coup de tête, il choisit d’aider Olga, sa sœur, prenant le relais pour s’occuper de ses enfants, tâche qui lui pèse. Un lien très fort uni Sven et Olga, et c’est d’ailleurs elle qui lui suggère de rejoindre le Spitzberg, où l’on engage des mineurs....

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous