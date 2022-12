Petite Ourse dans les griffes d’une perverse narcissique

Bernadette Gervais signe un album sobre et puissant sur les relations toxiques avant que Beatrice Alemagna et Sara Stridsberg nous emmènent au parc. Deux albums signés par des grands noms de la littérature jeunesse. Encore deux oeuvres remarquables chez La Partie, nouvelle maison d’édition jeunesse très inspirée.

Petite Ourse habite avec Pandora, qui l’a adoptée, et en est très fière. Elle admire son intelligence et se sent bête à ses côtés. D’autant que Pandora le lui répète à l’envi. Il n’en faut parfois pas plus pour se sentir diminuée. D’où l’importance...