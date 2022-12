Fabcaro, l'auteur qui rencontre un succès exceptionnel après être resté longtemps dans l'ombre

En 63 ans, le plus célèbre des irréductibles Gaulois n'a connu que quatre scénaristes. René Goscinny, Albert Uderzo, Jean-Yves Ferri et, pour le 40e album qui est annoncé pour le mois d'octobre 2023, Fabcaro (Fabrice Caro, 49 ans). Un auteur longtemps dans l'ombre qui a notamment signé sous pseudo des bandes dessinées sur Élie Semoun ou Philippe Candeloro avant de rencontrer un succès exceptionnel et amplement mérité avec sa comédie Zaï zaï zaï zaï (400 000 exemplaires), portée sur grand écran avec Jean-Paul Rouve dans le rôle de cet homme en cavale, devenu ennemi public n° 1, pour avoir oublié sa carte de fidélité dans une grande enseigne. Un sens de la satire que l'on retrouve dans la planche du futur album dévoilée par les éditions Albert René. On y voit Astérix et Obélix tentant de déguster un sanglier alors que des remarques d'autres Gaulois vont leur gâcher ce moment. "Mangez avec parcimonie et votre corps vous dira merci." "Belle dégustation, mes amis ! Et n'oubliez pas : cinq baies et légumes par jour." Sans oublier : "Pour votre bien-être, pensez à pratiquer une activité physique régulière."