Cette volonté est survenue après le meurtre de Georges Floyd en 2020 et ne concernait que les États-Unis. Mais la version francophone a également décidé de se plier à la nouvelle règle. Ce sont 62 mots du lexique de la langue française qui seraient concernés.

Mattel, qui a déjà retiré plus ou moins 400 mots depuis 2020, a exprimé son souhait de s’engager dans le combat pour l’inclusivité. “En tant que marque tournée vers la famille et consciente de l’impact des mots et de leurs évolutions, Mattel a fait appel à un linguiste indépendant pour identifier les mots à caractère haineux afin de revoir la liste officielle de mots autorisés à être joués lors des compétitions de Scrabble”, a déclaré la marque à L’Express.

Des vives critiques ont déjà été faites, notamment par les jours qui s’opposent au mouvement du wokisme.