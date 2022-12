Baudelaire, Simenon, Houellebecq... A la rencontre des écrivains gastronomes

Romancier, nouvelliste, essayiste, critique (et historien) littéraire, biographe, conteur pour enfants, anthologiste, éditeur, bibliophile, Jean-Baptiste Baronian est un fin connaisseur des littératures fantastiques et policières, et notamment de Simenon. C'est dans la foulée de l'écriture du Dictionnaire amoureux de la Belgique (2015) que lui est venue l'idée d'un. Déjà auteur d'un...