"L’Arabe du futur", acte VI, la fin d’une saga révolutionnaire

Il y emmène sa femme bretonne et leur jeune enfant. Au fil des chapitres, il y en aura 35 en tout, le lecteur se laisse porter, plutôt fasciné, par ce personnage au verbe haut et coloré jusqu’au burlesque. Mais peu à peu, le personnage s’esquisse sous les traits d’un être aussi raciste que stupide et même criminel.

L’épure se peaufinera jusqu’à ce sixième et superbe dernier tome qui se conclut sur le mouvement des "printemps arabes" de 2011. Le père est devenu l’incarnation, bornée et caricaturale, d’une génération frustrée : Abdel-Razak Sattouf qui adorait la France, qui ne jurait que par l’éducation pour lutter contre l’obscurantisme religieux vomit désormais ce pays des Lumières qu’il voit comme un univers "raciste" peuplé d’insupportables "mécréants". La distance entre Riad et son père n’empêchera pas cet homme de hanter quotidiennement la vie de sa femme et de deux de ses fils revenus, pourtant depuis quelques années, en France.

Bouleversant de justesse

Ce dernier opus de l’aventure des Sattouf s’étale sur une période de quinze ans. Trois lustres qui nous permettent de suivre aussi l’ascension professionnelle du jeune Riad, après ses années de galère. Ils nous permettent aussi de voir comment l’adulte encore mal équarri va réussir progressivement à se libérer de l’influence néfaste de ce père. Comment, grâce en particulier à une psychothérapie salutaire, il va enfin quitter cette détestation de soi.

L'humour, marque de fabrique de l'auteur, est inévitablement moins présent. Mais, comme toujours, Riad Sattouf est d'abord et avant tout terriblement juste. Une justesse, un art du dialogue, du rythme et de la mise en scène qui font mouche. Ce sixième et dernier opus de L'Arabe du Futur est incontestablement le plus bouleversant, le plus fort émotionnellement de la série tout en s'inscrivant parfaitement dans la logique des précédents.

Au début de cet acte VI, Riad Sattouf a 16 ans. Son visage d'ange s'est effacé, il a pris les traits d'un adolescent qui se supporte mal. Et son quotidien difficile (une mère éternellement sous tension, des grands-parents qui vieillissent inéluctablement avant de s'effacer, une scolarité complexe, le départ du foyer familial, une certaine solitude,...), va participer à ce sentiment. Et puis, évidemment, il y a ce père absent mais omniprésent. Un homme irritant, insupportable, qu'il subit, qui habite sans cesse son imaginaire, incarnation de sa mauvaise conscience. Il se sent sans cesse sous le regard et le jugement de cet homme qui aime tant se délecter de ses échecs. Et il y a aussi ce père réel qui le harcèle de lettres écrites dans un français très approximatif pour le convaincre de le rejoindre lui et son frère, en Syrie. Il ne cesse de marteler que le dessin est un "dishonneur" et que Riad ferait mieux d'imiter ses cousins qui, eux, ont choisi un métier sérieux en faisant médecine. Il va jusqu'à inviter son fils à épouser sa cousine Qamar (dont il était amoureux quand il était gamin), devenue "pidiatre". Tout est arrangé, il n'a qu'à abandonner ses études dans son "icole de prestige". "Son père est d'accord et elle est tri belle".

Se libérer de l’Arabe du futur

Abdel-Razak Sattouf est devenu un être insupportable. Riad, pour se débarrasser de cette voix dévorante, paralysante, n’a d’autre choix que le "tuer" symboliquement.

Un assassinat qui va libérer la puissance créatrice du fils. Une vraie révolution pour le jeune homme qui perd ses boutons, connaît ses premiers succès professionnels et amoureux. Une ascension fulgurante sur laquelle il ne s'appesantit pas et qui le verra intégrer le club restreint des grands noms d'une certaine bande dessinée française qui développe d'autres codes, qui s'inscrit dans la filiation d'un mouvement né avec les auteurs de L'Association et qui parvient à séduire une frange des lecteurs qui avaient abandonné un 9e art trop aseptisé, trop consensuel, pas assez en phase avec leur quotidien. On referme ce dernier tome avec un sentiment teinté de mélancolie et de bien-être car si l'Arabe du futur a vécu, son auteur est bien vivant et nous donnera encore de beaux moments de lecture à l'avenir, c'est une évidence.

--> ★ ★ ★ ★ Riad Sattouf | L'Arabe du futur 6. Une jeunesse au Moyen-Orient (1994-2011) | Bande dessinée | Allary Éditions, 184 pp., 24,90 €